Пориви вітру та ожеледиця: в Одесі оголосили штормове попередження

Протягом 12 березня в Одеській області зранку та вдень очікуються сильні пориви вітру. Оголошено штормове попередження І рівня небезпеки.

Очікуються пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Також попередили про ожеледицю на дорогах.

До теми Потужний вітер і сніг: в Україні оголосили штормове попередження

Якою буде погода в Одесі

Протягом дня в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вдень можливі невеликі опади. Температура вночі – 1-3 градусів морозу, а вдень плюс 3-5 градусів тепла.

У цілій області також очікуються невеликі опади. Температура вночі буде 1-6 градусів морозу, а вдень 2-7 градусів тепла. На автошляхах області видимість під час опадів 1-2 км.

Також попередили про ожеледицю на дорогах.



Штормове попередження в Україні / Фото Гідрометцентр