Україна підготувала та направила письмову ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Все через поранення мирного жителя на Донбасі, поблизу Авдіївки. Наразі поранений чоловік вже повернувся з лікарні додому.

Спільний центр з контролю координації проводить верифікацію події на місці. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці української делегації для участі в ТКГ.

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Що відомо про поранення цивільного

Інцидент трапився 20 грудня о 19:30.

У результаті обстрілу з СПГ-9 на дорозі в районі поблизу Авдіївки згорів трактор марки John Deerе.

Він повертався із сільськогосподарських робіт.

Через це тракторист отримав легке поранення.

Першу допомогу йому надали військові медики.

Згодом постраждалого відвезли у лікарню.

Наразі він перебуває вдома. Його стан стабільний.

Зауважимо, для припинення обстрілу за допомогою координаційного механізму ввели режим тиші.

Зверніть увагу! На Донбасі ще з 27 липня триває режим припинення вогню. Втім проросійські бойовики регулярно його порушують. Зокрема, за добу 20 грудня найманці 9 разів порушили домовленості. Детальніше про ситуацію на Донбасі – читайте тут.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу