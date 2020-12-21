Поранення цивільного на Донбасі: Україна направила ноту до ОБСЄ
Україна підготувала та направила письмову ноту до спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Все через поранення мирного жителя на Донбасі, поблизу Авдіївки. Наразі поранений чоловік вже повернувся з лікарні додому.
Спільний центр з контролю координації проводить верифікацію події на місці. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці української делегації для участі в ТКГ.
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Що відомо про поранення цивільного
- Інцидент трапився 20 грудня о 19:30.
- У результаті обстрілу з СПГ-9 на дорозі в районі поблизу Авдіївки згорів трактор марки John Deerе.
- Він повертався із сільськогосподарських робіт.
- Через це тракторист отримав легке поранення.
- Першу допомогу йому надали військові медики.
- Згодом постраждалого відвезли у лікарню.
- Наразі він перебуває вдома. Його стан стабільний.
Зауважимо, для припинення обстрілу за допомогою координаційного механізму ввели режим тиші.
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