Поранення двох бійців: Україна ввела режим "тиші" біля Водяного

29 січня 2021 , 17:29
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Україна 29 січня запровадила "режим тиші" біля Водяного через поранення двох бійців. Наразі військовим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.

Джерело: українська делегація в ТКГ

Крім того, відповідну ноту направили представникам місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

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Поранення бійців: що відомо

Близько 13:00 біля Водяного, що на Приазов'ї, бойовики застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер". Відтак окупанти скинули над позиціями Об’єднаних сил снаряд ВОГ-17.

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