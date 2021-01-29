Поранення двох бійців: Україна ввела режим "тиші" біля Водяного

Україна 29 січня запровадила "режим тиші" біля Водяного через поранення двох бійців. Наразі військовим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.
Джерело: українська делегація в ТКГ
Крім того, відповідну ноту направили представникам місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Важливо Бойовики завдали удару біля Водяного: поранені 2 українських захисників
Близько 13:00 біля Водяного, що на Приазов'ї, бойовики застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер". Відтак окупанти скинули над позиціями Об’єднаних сил снаряд ВОГ-17.
Твоє українських воїнів отримали осколкові поранення.