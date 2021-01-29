Поранення двох бійців: Україна ввела режим "тиші" біля Водяного
Україна 29 січня запровадила "режим тиші" біля Водяного через поранення двох бійців. Наразі військовим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.
Джерело: українська делегація в ТКГ
Крім того, відповідну ноту направили представникам місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Важливо Бойовики завдали удару біля Водяного: поранені 2 українських захисників
Поранення бійців: що відомо
Близько 13:00 біля Водяного, що на Приазов'ї, бойовики застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер". Відтак окупанти скинули над позиціями Об’єднаних сил снаряд ВОГ-17.
Твоє українських воїнів отримали осколкові поранення.
Війна на Донбасі: останні новини
- Бойовики продовжують регулярно порушувати перемир'я, обстрілюючи позиції Збройних сил України.
- Наприклад, 28 січня окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Українським захисникам довелось відповідати.
- Крім того, бойовики заявили про свої плани захопити весь Донбас. Вони навіть представили так звану "доктрину".
- Також 25 січня снайпер поранив нашого бійця біля Золотого.
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