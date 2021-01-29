Україна 29 січня запровадила "режим тиші" біля Водяного через поранення двох бійців. Наразі військовим надали медичну допомогу, їх стан стабільний.

Джерело: українська делегація в ТКГ

Крім того, відповідну ноту направили представникам місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Важливо Бойовики завдали удару біля Водяного: поранені 2 українських захисників

Поранення бійців: що відомо

Близько 13:00 біля Водяного, що на Приазов'ї, бойовики застосували безпілотний літальний апарат типу "квадрокоптер". Відтак окупанти скинули над позиціями Об’єднаних сил снаряд ВОГ-17.

Твоє українських воїнів отримали осколкові поранення.

Війна на Донбасі: останні новини

Бойовики продовжують регулярно порушувати перемир'я, обстрілюючи позиції Збройних сил України.

Наприклад, 28 січня окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Українським захисникам довелось відповідати.

Крім того, бойовики заявили про свої плани захопити весь Донбас. Вони навіть представили так звану "доктрину".

Також 25 січня снайпер поранив нашого бійця біля Золотого.



Окуповані території Донбасу / Інфографіка 24 каналу