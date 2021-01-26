Поранений воїн та низка обстрілів: як минула доба на Донбасі

За добу 25 січня російські окупанти 7 разів порушували режим тиші на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримав 1 воїн Збройних сил України.

Джерело: пресслужба Операції Об'єднаних сил

Окупанти гатили з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

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Де було найгарячіше

Поблизу Хутора Вільного окупанти обстрілювали українських військових з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік від Тарамчука бойовики гатили з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Водяного російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.

Поблизу Павлополя бойовики гатили зі стрілецької зброї.

Що ще мовиться у повідомленні

Пораненого воїна госпіталізували до найближчого медзакладу. Там постраждалому надають необхідну допомогу.

Українська сторона вже проінформувала про черговий зрив режиму тиші представників ОБСЄ.

Українські воїни продовжують контролювати ситуацію у зоні ООС.

Від початку доби 26 січня режим тиші не порушували.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу