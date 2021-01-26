Поранений воїн та низка обстрілів: як минула доба на Донбасі

За добу 25 січня російські окупанти 7 разів порушували режим тиші на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримав 1 воїн Збройних сил України.
Джерело: пресслужба Операції Об'єднаних сил
Окупанти гатили з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.
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Де було найгарячіше
- Поблизу Хутора Вільного окупанти обстрілювали українських військових з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Неподалік від Тарамчука бойовики гатили з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- У районі Водяного російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.
- Поблизу Павлополя бойовики гатили зі стрілецької зброї.
Що ще мовиться у повідомленні
- Пораненого воїна госпіталізували до найближчого медзакладу. Там постраждалому надають необхідну допомогу.
- Українська сторона вже проінформувала про черговий зрив режиму тиші представників ОБСЄ.
- Українські воїни продовжують контролювати ситуацію у зоні ООС.
- Від початку доби 26 січня режим тиші не порушували.
Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу