Поранений воїн та низка обстрілів: як минула доба на Донбасі

26 січня 2021 , 08:05
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За добу 25 січня російські окупанти 7 разів порушували режим тиші на Донбасі. Внаслідок обстрілів поранення отримав 1 воїн Збройних сил України.

Джерело: пресслужба Операції Об'єднаних сил

Окупанти гатили з мінометів 120-го калібру, протитанкового ракетного комплексу, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та ручних протитанкових гранатометів.

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Де було найгарячіше

  • Поблизу Хутора Вільного окупанти обстрілювали українських військових з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Неподалік від Тарамчука бойовики гатили з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • У районі Водяного російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ зі стрілецької зброї та підствольного гранатомета.
  • Поблизу Павлополя бойовики гатили зі стрілецької зброї.

Що ще мовиться у повідомленні

  • Пораненого воїна госпіталізували до найближчого медзакладу. Там постраждалому надають необхідну допомогу.
  • Українська сторона вже проінформувала про черговий зрив режиму тиші представників ОБСЄ.
  • Українські воїни продовжують контролювати ситуацію у зоні ООС.
  • Від початку доби 26 січня режим тиші не порушували.


Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу