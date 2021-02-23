Ватажки так званої "ДНР" поширили фейкову інформацію про поранення начебто мирного жителя в підконтрольному окупантам селищі Олександрівка Донецької області. Однак з'ясувалося, що він – найманець бойовиків.

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) зазначив, що мова йде про 21-річного Олександра Слєпцова.

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Що відомо про поранення начебто "мирного жителя"

Російські пропагандисти раніше писали, що у селищі Олександрівка Мар'їнського району Донецької області осколкове поранення черевної порожнини отримав нібито "мирний житель".

Чоловіка госпіталізували в хірургічне відділення міської лікарні.

"Мирний житель" Слєпцов Олександр випадково виявився представником 1 АК окупантів,

– наголосив Штірліц.

Слєпцов перебуває у базі сайту "Миротворець". Там зібрані безліч фото з соціальних мереж, на яких найманець позує у військовій формі та з різноманітною зброєю.

Зверніть увагу! Раніше Офіс генпрокурора повідомив підозру так званому ексзаступнику міністра інформації окупаційної влади Донбасу. Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також створення терористичної організації.