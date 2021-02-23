Поранений в Олександрівці "мирний житель" виявився найманцем окупантів: фото
Ватажки так званої "ДНР" поширили фейкову інформацію про поранення начебто мирного жителя в підконтрольному окупантам селищі Олександрівка Донецької області. Однак з'ясувалося, що він – найманець бойовиків.
Джерело:Телеграм Анатолія Штефана
Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (Штірліц) зазначив, що мова йде про 21-річного Олександра Слєпцова.
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Що відомо про поранення начебто "мирного жителя"
Російські пропагандисти раніше писали, що у селищі Олександрівка Мар'їнського району Донецької області осколкове поранення черевної порожнини отримав нібито "мирний житель".
Чоловіка госпіталізували в хірургічне відділення міської лікарні.
"Мирний житель" Слєпцов Олександр випадково виявився представником 1 АК окупантів,
– наголосив Штірліц.
Слєпцов перебуває у базі сайту "Миротворець". Там зібрані безліч фото з соціальних мереж, на яких найманець позує у військовій формі та з різноманітною зброєю.
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