Що мене шокувало цієї новорічної ночі, так це кількість салютів. Ніколи такого не бачив. Через кожні метрів 500 був салют, ставили їх навіть просто посеред дороги, якщо не було іншого місця трохи далі від будинків.

Політична регуляція проти емоцій (салютів)

Машини їдуть повз, а воно стріляє. Це при тому, що у нас є заборона на салюти, яка базується не просто на бюрократизмі.

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Ця заборона є частиною зумовленої певним мисленням політичної надбудови над фактом війни, це політична регуляція.

Так от, до чого я. Нічні салюти дуже ясно показують, наскільки не співпадають у нашому житті масове і політичні надбудови. А отже, те, на чому базується масове, і – мислення, яке зумовлює вибір тих чи інших політичних надбудов.

Чому салюти?

Рік був такий насичений і такими емоціями, що багатьом людям треба було щось особливо ефектне, щоб перекрити свої емоції від року. Тому салюти це логічно.

Масове змінити неможливо. Загалом, політичні надбудови можуть скільки завгодно не співпадати з масовим, в цьому не має чогось дивного, так часто буває. Але ототожнення саме з такими політичними надбудовами для будь-якого політика чи групи в суспільстві означає автоматично розлучення з масовим.

Ще раз: суть же не у салютах, а у емоціях, які призводять до певної поведінки, а отже і до індивідуального вибору всупереч наявним політичним регуляціям.

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Мислення, яке не враховує масове, буде завжди програвати на чесних виборах.

Раджу лідерам фейсбуку прямо на початку року про це подумати. Це про те, чому наявні лідери фейсбуку і ще деяких дивних медіа, орієнтованих на цінності нашого політизованого фейсбуку, ніколи не будуть лідерами політичного життя.

Джерело: Facebook