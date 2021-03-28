Попри високу динаміку госпіталізацій, у червоній зоні залишились10 регіонів

Джерело:МОЗ
У червоній зоні 28 березня залишились 10 областей. Хоча 27 березня МОЗ віднесо туди ще 3 регіони. Крім цього, високою є динаміка госпіталізацій.
Так, лікарні заповнені. Наприклад, у Києві зайняті 84% ліжкомісць з киснем, у Вінницькій області – понад 52%, в Житомирській – 73%, в Київській – майже 74%, у Львівській та Миколаївській – понад 67%.
До теми МОЗ вдруге за день оновило "червоні області": тепер їх 10
Багато людей потребують госпіталізації також у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській та Чернігівській областях.
Так, 27 березня МОЗ віднесло 13 регіонів до червоної зони. Однак потім зі списку забрали Рівненську, Черкаську та Чернігівську області. Їх перенесли до помаранчевої зони.