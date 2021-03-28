Попри високу динаміку госпіталізацій, у червоній зоні залишились10 регіонів

У червоній зоні 28 березня залишились 10 областей. Хоча 27 березня МОЗ віднесо туди ще 3 регіони. Крім цього, високою є динаміка госпіталізацій.

Так, лікарні заповнені. Наприклад, у Києві зайняті 84% ліжкомісць з киснем, у Вінницькій області – понад 52%, в Житомирській – 73%, в Київській – майже 74%, у Львівській та Миколаївській – понад 67%.

До теми МОЗ вдруге за день оновило "червоні області": тепер їх 10

Багато людей потребують госпіталізації також у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській та Чернігівській областях.

Червона зона від МОЗ

Київ,

Житомирська область,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Київська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Чернівецька.

МОЗ двічі оновлювало зони за добу

МОЗ щодня оновлює поділ регіонів на карантинні зони. На основі цих даних Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалює остаточне рішення про послаблення чи посилення карантину в кожному регіоні.

Так, 27 березня МОЗ віднесло 13 регіонів до червоної зони. Однак потім зі списку забрали Рівненську, Черкаську та Чернігівську області. Їх перенесли до помаранчевої зони.

Чи буде загальнонаціональний локдаун