У червоній зоні 28 березня залишились 10 областей. Хоча 27 березня МОЗ віднесо туди ще 3 регіони. Крім цього, високою є динаміка госпіталізацій.

Так, лікарні заповнені. Наприклад, у Києві зайняті 84% ліжкомісць з киснем, у Вінницькій області – понад 52%, в Житомирській – 73%, в Київській – майже 74%, у Львівській та Миколаївській – понад 67%.

До теми МОЗ вдруге за день оновило "червоні області": тепер їх 10

Багато людей потребують госпіталізації також у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Рівненській, Херсонській та Чернігівській областях.

Червона зона від МОЗ

Київ,

Житомирська область,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Київська,

Львівська,

Миколаївська,

Одеська,

Сумська,

Чернівецька.