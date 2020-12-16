Комітет Верховної Ради з питань правової політики 16 грудня одобрив відбір судді Конституційного Суду за парламентською квотою. Хоча Венеційська комісія давала зовсім інші рекомендації.

Профільний комітет без будь-яких обговорень вирішив, що усі кандидати відповідають вимогам Конституції. Про це повідомили у "Центрі протидії корупції".

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У Раді ініціювали проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів. У центрі наголосили, що такий розгляд порушує Конституцію. Все тому, що конкурс вимагає, аби суддя мав щонайменше 15 років юридичного стажу та високі моральні якості.

За інформацією центру, комітет підтримав навіть кандидата від ОПЗЖ Юрія Павленка, який лише в 2013 році отримав диплом правника.

Рішення Комітету суперечить вимогам Конституції та останнім рекомендаціям Венеційської Комісії, яка наголосила на необхідності реформи процедури відбору суддів,

– мовиться у дописі.

До слова, на посаду судді КСУ претендують 2 чинних народних депутатів – Ольга Совгиря від "Слуги народу" та Юрій Павленко від ОПЗЖ. Також на крісло претендують Микола Сірий від "Європейської Солідарності", кандидатка від "Батьківщини" Ольга Бондар-Петровська та Дмитро Журавльов від "Довіри".

Що радили у Венеційській комісії

У Венеційській комісії пропонують сформувати оцінювальну комісію, до якої б входили міжнародні експерти з питань захисту прав людини. Зокрема, колишніх голів чи суддів Європейського суду з прав людини та представників громадянського суспільства.

Комісія мала б перевіряти всіх кандидатів на посаду суддів. І тих, кого вона рекомендуватиме, зможе призначати парламент та президент.

Зверніть увагу! Раніше Конституційний Суд скасував покарання за брехню у деклараціях та обмежив повноваження НАЗК.

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Скандальне рішення КСУ / Інфографіка 24 каналу