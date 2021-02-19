Попри солону воду: Хаджибейський лиман замерз – захопливі фото

Джерело:"УСІ"
Хаджибейський лиман, попри солону воду, покрився кригою. Під автомобільним мостом автотраси Київ – Одеса можна гуляти.
Поблизу моста на Київській трасі Хаджибейський лиман замерз з обидвох сторін.
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До самого обрію видна крижана пустеля,
– йдеться у повідомленні.
Фахівці кажуть, що нічого незвичайного в цьому явищі немає, оскільки лимани й навіть море в Одеській області раніше завжди замерзали в холодні зими.
Одеситка Ксенія Устимчук зазначила, що тепер під автомобільним мостом автотраси Київ – Одеса можна гуляти.
"Хаджибейський лиман замерз, а капітальний ремонт моста "не заморожений", – заявила вона.Довідка. Ремонтувати міст почали ще у 2019 році. У серпні 2020 роки для руху відкрили 3 смуги на його правій частині. Повністю відкрити міст обіцяють в травні 2021 року.
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