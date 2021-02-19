Попри солону воду: Хаджибейський лиман замерз – захопливі фото
Хаджибейський лиман, попри солону воду, покрився кригою. Під автомобільним мостом автотраси Київ – Одеса можна гуляти.
Джерело:"УСІ"
Поблизу моста на Київській трасі Хаджибейський лиман замерз з обидвох сторін.
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Крига вкрила Хаджибейський лиман
До самого обрію видна крижана пустеля,
– йдеться у повідомленні.
Фахівці кажуть, що нічого незвичайного в цьому явищі немає, оскільки лимани й навіть море в Одеській області раніше завжди замерзали в холодні зими.
Одеситка Ксенія Устимчук зазначила, що тепер під автомобільним мостом автотраси Київ – Одеса можна гуляти.
"Хаджибейський лиман замерз, а капітальний ремонт моста "не заморожений", – заявила вона.
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Що відомо про Хаджибейський лиман?Він розташований на відстані 7 кілометрів від Одеси. Довжина лиману становить приблизно 31 кілометр, глибина – до 15 метрів, солоність становить 5 – 6%. Від моря він відділений пересипом, через який протікає річка.
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