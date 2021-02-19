Хаджибейський лиман, попри солону воду, покрився кригою. Під автомобільним мостом автотраси Київ – Одеса можна гуляти.

Поблизу моста на Київській трасі Хаджибейський лиман замерз з обидвох сторін.

Читайте також Азовське море вкрилося товстим шаром льоду: захопливі фото та відео

Крига вкрила Хаджибейський лиман

До самого обрію видна крижана пустеля,

– йдеться у повідомленні.

Фахівці кажуть, що нічого незвичайного в цьому явищі немає, оскільки лимани й навіть море в Одеській області раніше завжди замерзали в холодні зими.

Одеситка Ксенія Устимчук зазначила, що тепер під автомобільним мостом автотраси Київ – Одеса можна гуляти.

"Хаджибейський лиман замерз, а капітальний ремонт моста "не заморожений", – заявила вона.

Довідка. Ремонтувати міст почали ще у 2019 році. У серпні 2020 роки для руху відкрили 3 смуги на його правій частині. Повністю відкрити міст обіцяють в травні 2021 року.

Зверніть увагу У Карпатах замерзли водоспади: чарівні фото крижаних скульптур