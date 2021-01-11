Попри снігопади, водосховища у Ялті продовжують міліти
На різдвяні свята у Ялті падали дощі та снігопади. Втім, притоки від них були невеликі – 15 тисяч метрів кубічних. Водосховища у місті й далі продовжують міліти.
Про зменшення води у сховищах розповіла представниця окупаційної влади Ялти Яніна Павленко. Про це інформують заборонені в Україні російські ЗМІ, пише 24 канал.
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За ці святкові дні, на превеликий жаль, не дивлячись на дощі і сніг, притоки були дуже маленькі – близько 20 тисяч метрів кубічних. Додатковий обсяг завдяки додатковим джерелам склав 15 тисяч метрів кубічних,
– розповіла Павленко.
Скільки води залишилося у Ялті
За словами так званої глави адміністрації Ялти, у водосховищах міста залишилося понад 4,4 мільйона метрів кубічних води:
- понад 2 мільйони метрів кубічних – у Загорському водосховищі;
- близько 2,4 мільйона метрів кубічних – у Щасливенському водосховищі.
Яка ситуація з водою в Криму
- Коли Крим окупувала Росія, на півострові розпочалися проблеми з водопостачанням.
- Через те, що окупанти поповнюють запаси води із водосховищ природного стоку та підземних джерел у Криму виникло засолення ґрунту.
- З 27 листопада 2020 року у Ялті почали обмежувати подачу води вночі.
- З 14 грудня водопостачання вирішили здійснювати по графіку – 3 години вранці і 3 години ввечері.
- Російська влада у Ялті планувала викачати воду з озера Могабі.
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