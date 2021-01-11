На різдвяні свята у Ялті падали дощі та снігопади. Втім, притоки від них були невеликі – 15 тисяч метрів кубічних. Водосховища у місті й далі продовжують міліти.

Про зменшення води у сховищах розповіла представниця окупаційної влади Ялти Яніна Павленко. Про це інформують заборонені в Україні російські ЗМІ, пише 24 канал.

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За ці святкові дні, на превеликий жаль, не дивлячись на дощі і сніг, притоки були дуже маленькі – близько 20 тисяч метрів кубічних. Додатковий обсяг завдяки додатковим джерелам склав 15 тисяч метрів кубічних,

– розповіла Павленко.

Скільки води залишилося у Ялті

За словами так званої глави адміністрації Ялти, у водосховищах міста залишилося понад 4,4 мільйона метрів кубічних води:

понад 2 мільйони метрів кубічних – у Загорському водосховищі;

близько 2,4 мільйона метрів кубічних – у Щасливенському водосховищі.

Яка ситуація з водою в Криму

Коли Крим окупувала Росія, на півострові розпочалися проблеми з водопостачанням.

Через те, що окупанти поповнюють запаси води із водосховищ природного стоку та підземних джерел у Криму виникло засолення ґрунту.

ґрунту. З 27 листопада 2020 року у Ялті почали обмежувати подачу води вночі.

З 14 грудня водопостачання вирішили здійснювати по графіку – 3 години вранці і 3 години ввечері.

Російська влада у Ялті планувала викачати воду з озера Могабі.

Довідка. Згідно з нормами міжнародного права, за проблему водопостачання на окупованому півострові відповідальна Росія.