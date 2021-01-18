В Одесі через пожежу в готелі Arcadia Apartments триває досудове розслідування. Наразі правоохоронці розглядають декілька причин займання.

Зокрема, це необережне поводження з вогнем та несправність електрообладнання. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

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За їхніми даними, у рамках кримінального провадження вже призначили пожежно-технічну та судово-медичні експертизи.

Зверніть увагу! У 2019 році в Одесі спалахнула пожежа у готелі "Токіо Стар". Тоді її жертвами стали 9 осіб. Ймовірною причиною трагедії правоохоронці назвали порушення правил пожежної безпеки представниками адміністрації готелю. Детальніше про це – читайте тут.

За словами кореспондентки 24 каналу, міський голова Одеси Геннадій Труханов під час наради в мерії назвав причиною пожежі перенавантаження електромереж. Зокрема, люди могли опалювати приміщення готелю електроприладами.

Що ще відомо про інцидент

Журналістка розповіла, що готель Arcadia Apartments міг слугувати місцем постійного проживання для деяких осіб.

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Кореспондентка також зазначила, що наразі стан 2 потерпілих людей є стабільним. Водночас представники місцевої влади поки нічого не говорять про масові перевірки інших готелів міста.

Деталі про пожежу в готелі Одеси: дивіться відео 24 каналу

Пожежа в готелі Одеси: коротко