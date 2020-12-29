У 2020 році посольство України в Чехії зареєструвало на 119 новонароджених українців більше, ніж в минулому році. Загалом у країні упродовж року народилося 1 086 дітей.

Мовиться про тих дітей, які отримали громадянство України. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

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Понад тисяча нових українців у Чехії

За його словами, щороку він підписує сотні рішень про набуття громадянства України маленькими українцями, які народилися в Чехії.

Минулого року таких нових громадян України ми у Посольстві зареєстрували 967, позаминулого – 899, а у нинішньому 2020 році – 1086,

– зазначив Перебийніс.

Він відзначив, що з них – 548 дівчаток і 538 хлопчиків.

Найпопулярніші жіночі імена

Серед дівчаток найпопулярнішим іменем було Софія, їх зареєстрували 52 особи. Крім того, популярністю користувалися імена:

Емілія – 35;

Анна – 22;

Вікторія – 21;

Марія – 19;

Ніколь – 18;

Ева – 10;

Соломія – 8;

Ванесса – 7.

Найпопулярніші чоловічі імена

Серед хлопчиків переважало ім'я Даніель – аж 42, а також:

Іван – 17;

Василь – 10;

Домінік – 10;

Теодор – 4.

Були й більш екзотичні імена, наприклад Офелія або Бенжамін.

Посол України в Чехії побажав усім новим громадянкам і громадянам міцного здоров'я і щасливої долі. "Вірю, що в якому б куточку планети ці маленькі українці не жили, коли виростуть, вони пам'ятатимуть, де їхнє коріння, знатимуть рідну мову і пишатимуться, що є громадянами України", – додав Перебийніс.