Понад тисяча українців народилися в Чехії у 2020 році: які імена найпопулярніші
У 2020 році посольство України в Чехії зареєструвало на 119 новонароджених українців більше, ніж в минулому році. Загалом у країні упродовж року народилося 1 086 дітей.
Мовиться про тих дітей, які отримали громадянство України. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс.
Зверніть увагу У Чехії стався вибух на електростанції: відео
Понад тисяча нових українців у Чехії
За його словами, щороку він підписує сотні рішень про набуття громадянства України маленькими українцями, які народилися в Чехії.
Минулого року таких нових громадян України ми у Посольстві зареєстрували 967, позаминулого – 899, а у нинішньому 2020 році – 1086,
– зазначив Перебийніс.
Він відзначив, що з них – 548 дівчаток і 538 хлопчиків.
Найпопулярніші жіночі імена
Серед дівчаток найпопулярнішим іменем було Софія, їх зареєстрували 52 особи. Крім того, популярністю користувалися імена:
- Емілія – 35;
- Анна – 22;
- Вікторія – 21;
- Марія – 19;
- Ніколь – 18;
- Ева – 10;
- Соломія – 8;
- Ванесса – 7.
Найпопулярніші чоловічі імена
Серед хлопчиків переважало ім'я Даніель – аж 42, а також:
- Іван – 17;
- Василь – 10;
- Домінік – 10;
- Теодор – 4.
Були й більш екзотичні імена, наприклад Офелія або Бенжамін.
Посол України в Чехії побажав усім новим громадянкам і громадянам міцного здоров'я і щасливої долі. "Вірю, що в якому б куточку планети ці маленькі українці не жили, коли виростуть, вони пам'ятатимуть, де їхнє коріння, знатимуть рідну мову і пишатимуться, що є громадянами України", – додав Перебийніс.
Поділитися новиною