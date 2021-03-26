Понад 60% українців підтримують введення жорсткого карантину

Наприкінці березня 61% українців підтримує введення жорсткого карантину у випадку зростання рівня захворюваності на COVID-19, 37% – проти. Підтримка посилених обмежень зросла від початку березня, тоді вона становила 56%.
Про ставлення українців до можливого введення посилених карантинних обмежень по всій країні та в окремих регіонах свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".
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Що українці думають про жорсткий карантин
- 61% опитаних підтримує запровадження жорсткого карантину у випадку зростання рівня захворюваності на коронавірус. Для порівняння: на початку березня таких було 56%. Натомість 37% – протилежної думки.
- 68% за запровадження жорстких обмежень тільки у регіонах, де ситуація із захворюваністю є небезпечною, 26% – за локдаун на всій території України.
Як змінилося ставлення до жорсткого карантину / Інфографіка "Рейтингу"
Де треба вводити карантин / Інфографіка "Рейтингу"
Як опитані оцінюють рівень захворюваності у країні
Від початку місяця різко збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваністю на COVID-19 зростає.
- наприкінці березня так вважають 68% опитаних, на початку місяця – 37%;
- 22% переконані, що рівень не змінився;
- 5% кажуть, що він зменшився.
Українці погоджують, що кількість заражень росте / Інфографіка "Рейтингу"
Що відомо про опитування? Його протягом 23 – 24 березня провела група "Рейтинг". Шляхом телефонних інтерв’ю опитали 2 500 респондентів віком від 18 років з усієї України, окрім тимчасово окупованих територій. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.