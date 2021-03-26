Наприкінці березня 61% українців підтримує введення жорсткого карантину у випадку зростання рівня захворюваності на COVID-19, 37% – проти. Підтримка посилених обмежень зросла від початку березня, тоді вона становила 56%.

Про ставлення українців до можливого введення посилених карантинних обмежень по всій країні та в окремих регіонах свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Що українці думають про жорсткий карантин

61% опитаних підтримує запровадження жорсткого карантину у випадку зростання рівня захворюваності на коронавірус. Для порівняння: на початку березня таких було 56%. Натомість 37% – протилежної думки.

68% за запровадження жорстких обмежень тільки у регіонах, де ситуація із захворюваністю є небезпечною, 26% – за локдаун на всій території України.



Як змінилося ставлення до жорсткого карантину / Інфографіка "Рейтингу"



Де треба вводити карантин / Інфографіка "Рейтингу"

Як опитані оцінюють рівень захворюваності у країні

Від початку місяця різко збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваністю на COVID-19 зростає.

наприкінці березня так вважають 68% опитаних, на початку місяця – 37%;

22% переконані, що рівень не змінився;

5% кажуть, що він зменшився.



Українці погоджують, що кількість заражень росте / Інфографіка "Рейтингу"