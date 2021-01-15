По всій Україні пройшли сильні снігопади. Найбільше опадів випало в Івано-Франківській області – місцями висота снігового покриву там сягає 53 сантиметрів.

Снігопади, які спершу пройшли у східних та південних областях, дісталися й інших регіонів. Про це свідчить карта на сайті Укргідрометцентру.

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На ній помітно, що найбільше снігу випало у західних областях.

Де найбільше нападало снігу

в Івано-Франківській області місцями висота снігу становить 53 сантиметри ;

області місцями висота снігу становить ; біля Ужгорода – 33 сантиметрів;

у Хмельницькій області, неподалік Шепетівки снігу випало 16 сантиметрів;

на Волині – до 15 сантиметрів;

у Дніпропетровській області подекуди покрив сягає 14 сантиметрів;

у Рівненській області – 13 сантиметрів.

У Києві висота снігу теж становить 13 сантиметрів;

у Харківській області, біля Краснограда насипало 11 сантиметрів снігу;

на Запоріжжі – 8 сантиметрів.

Де найменше снігу

у Херсонській області покрив на рівні 2 сантиметрів;

в Одеській — від 0,5 до 8 сантиметрів;

у Криму – пів сантиметра.

Які області найбільше замело снігом / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Раніше в Укравтодорі назвали 11 областей, в яких досі сніжить. Там, де ділянки вже вдалося розчистити, дорожнє покриття все одно ще не встигло висохнути.

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