Понад 50 сантиметрів снігу: які області найбільше замело
По всій Україні пройшли сильні снігопади. Найбільше опадів випало в Івано-Франківській області – місцями висота снігового покриву там сягає 53 сантиметрів.
Снігопади, які спершу пройшли у східних та південних областях, дісталися й інших регіонів. Про це свідчить карта на сайті Укргідрометцентру.
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На ній помітно, що найбільше снігу випало у західних областях.
Де найбільше нападало снігу
- в Івано-Франківській області місцями висота снігу становить 53 сантиметри;
- біля Ужгорода – 33 сантиметрів;
- у Хмельницькій області, неподалік Шепетівки снігу випало 16 сантиметрів;
- на Волині – до 15 сантиметрів;
- у Дніпропетровській області подекуди покрив сягає 14 сантиметрів;
- у Рівненській області – 13 сантиметрів.
- У Києві висота снігу теж становить 13 сантиметрів;
- у Харківській області, біля Краснограда насипало 11 сантиметрів снігу;
- на Запоріжжі – 8 сантиметрів.
Де найменше снігу
- у Херсонській області покрив на рівні 2 сантиметрів;
- в Одеській — від 0,5 до 8 сантиметрів;
- у Криму – пів сантиметра.
Які області найбільше замело снігом / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру
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