Понад 400 сайтів продовжать працювати в Україні: правоохоронці закрили справу

Російські та українські 426 сайтів продовжать працювати попри рішення суду про їх заборону. Все тому, що правоохоронці закрили кримінальне провадження та відкликали супровідний лист до регулятора, що мав виконати ухвалу.

Рішення про закриття справи та скасування арешту на майнові права інтелектуальної власності нібито схвалив прокурор. Про це розповіла речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

Важливо В Україні заблокують понад 400 російських сайтів

За її словами, прокурор не брав участі у засіданні суду. "Його навіть не повідомили про суд, ухвалу він теж не отримував. Тобто суд без участі сторони обвинувачення ухвалив рішення".

Хто подавав позов про заборону сайтів

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, зі скаргою про нібито скоєння проти нього шахрайських дій у поліцію ще 17 грудня 2020 року звернувся Олександр Пан.

Геращенко наголосив, що Пану не подобалося, що на сайтах писали, що він "пройдисвіт та шахрай". Поліція зареєструвала його заяву, бо після реформи кримінально-процесуального законодавства зобов'язана це робити.

Далі Пан і його адвокати звернулися до Голосіївського районного суду з вимогою накласти арешт на сотні сайтів, "які в різний час щось про нього писали".



Олександр Пан звернувся до суду з вимогою заборонити 426 сайтів / Фото Pavlovsky News

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Хто виніс вирок

Справу автоматично направили судді Катерині Плахотнюк. 4 лютого вона визнала, що сайти розміщували матеріали, які принижують честь та гідність Пана. Суддя наклала на інтернет-ресурси арешт.

Реакція Геращенка на блокування сайтів

Заступник міністра анонсував закриття справи.

Кримінальне провадження буде витребуване до Головного слідчого управління з метою проведення ґрунтовної перевірки та, в разі відсутності складу злочину, а також за рішенням слідчого і прокурора, буде закрите,

– заявив чиновник.

Він додав, що особи, які потерпіли від рішення Плахотнюк, повинні написати скаргу на суддю у Вищу раду правосуддя.

Геращенко закликав нардепів внести зміни до Кримінального та Кримінально процесуального кодексів, а також запровадити слідчу перевірку заяв громадян, "щоб відсіювати подібного роду замовні справи".

Геращенко також наголосив на важливості врегулювати законодавство про інформацію.

From-ua, LiveJournal, російський РБК, Novostiua.org, "Захід медіа", Infopressa, сервіс для розробки програмного забезпечення GitHub Gist, Cryptowik, TGStat тощо.

У списку сайтів, які хотіли заблокувати, були