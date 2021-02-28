Вже понад 200 днів як його оголосили на Донбасі. Утім і надалі на передовій є обстріли, поранені та загиблі українські військові.

Попри запевнення, що режим тиші триває і досі, у Збройних силах України назвали ці дії бойовиків провокативними. Водночас зізналися, що останнім часом ударів на лінії побільшало.

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"Вони активізуються, як правило, або під час засідання Тристоронньої контактної групи, або, як зараз ми спостерігаємо, після рішень Ради національної безпеки та оборони України щодо накладення санкцій", – зазначив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Гармаш: загострення не через санкції

І триває це вже кілька тижнів. Канали Віктора Медведчука закрили ще на початку лютого, санкції застосували і проти їхнього юридичного власника та "кишенькового гаманця" кума Путіна Тараса Козака. Згодом у списку опинився і сам проросійський нардеп з дружиною Оксаною Марченко.

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Утім представник України у ТКГ на Донбасі має іншу версію. За його словами, є реакція Москви на зміну політики держави Україна щодо Росії, щодо конфлікту на Донбасі.

Я думаю, що це загострення викликане не санкціями, а тим, що Москва побачила, що вона не змогла досягти тих цілей, які ставила перед собою, погоджуючись на перемир'я,

– зазначив Гармаш.

А мета – дестабілізувати ситуацію і перетягнути ковдру на себе – запевнив Сергій Гармаш. Москва хотіла понизити статус "нормандської четвірки", водночас підвищити його для ТКГ.



Війна на Донбасі / Фото AFP

І через неї юридично визнати представників тимчасово окупованих територій України і саме незаконне угрупування. Крім того, підкреслити свій наратив щодо громадянської війни, адже у ТКГ немає представників країн-союзників. І так зняти з себе ще й західні санкції. Утім не склалось.

Росія має лише військовий інструмент впливу

"І знову відновила свій єдиний інструмент впливу на Україну – це військовий. Москва побачила, що втрачає політичний інструмент у вигляді фракції "Опозиційна платформа – За життя" і Медведчука, на якого вона робила ставку, і ще пропагандистів з каналів. Але я вважаю, що загострення почалося раніше", – зауважив Гармаш.

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Ситуація повернеться до оголошення режиму тиші

Щодо можливого наступу на Україну з боку проросійських бойовиків найближчим часом – Гармаш судити не береться. Утім каже, що повернення ситуації до оголошення режиму тиші 22 липня 2020 року – правдиве.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

А от військовий експерт Ігор Романенко сказав, що навіть якщо наразі присутність ворога на Донбасі, за словами головнокомандувача ЗСУ, не нарощується і контролюється, від загострення впритул до наступу – ми не застраховані.

Путін готується, збройні сили готуються. Відпрацьовані відповідні плани до можливих весняних дій. Він здійснює вплив, перевіряє реакцію, перш за все, розвинутих країн,

– наголосив Романенко.

І ймовірність активних військових дій, на думку експерта, найбільш можлива всередині весни. Крім того, у "хазяїна" Кремля вже озвучили амбіції. Минулого тижня у Донецьку зібрались російські пропагандисти і на тій зустрічі заговорили про захоплення територій, контрольованих Києвом.

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Далі ж бойовики, під негласним керівництвом Путіна, хочуть об'єднати так звані "ДНР" і "ЛНР" в одну невизнану квазіреспубліку під головуванням Віталія Захарченка – того самого міністра внутрішніх справ України часів Януковича, який одразу після Революції Гідності втік у Росію.