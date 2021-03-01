Лукашенко довів, що для нього немає нічого неможливого, якщо на кону стоїть влада, яку він настільки обожнює. У лютому суд відправив за ґрати двох молодих журналісток за те, що вони вели онлайн-трансляцію панахиди з місця вбивства активіста.

Джерело: "Большой мир" на 24 каналі

Романа Бондаренко убили неизвестные, одетые в штатское. Подробнее об этом – читайте далее.

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2014 стал для очень многих и в Украине, и в мире годом окончательного понимания того, что Россия – не просто обычная страна, примерно такая же, как и остальные, просто очень большая.

В 2014 стало ясно, что это какое-то тотальное царство лжи и насилия, большинство жителей которого искренне рады захвату чужих территорий, не имеют ничего против убийства соседей и всерьез мечтают если не о мировом, то, по крайней мере, о региональном господстве.

В 2020 многие распрощались с иллюзиями относительно Беларуси

В 2020 году многие распрощались с иллюзиями относительно еще одного соседа – Беларуси. Ведь как, по большому счету, воспринималась Беларусь, до августа – сентября 2020? Очень многие всерьез считали, что это успешная страна с:

чистыми улицами;

порядком;

гарантированными государством рабочими местами;

монолитным в своей единодушной поддержке бессменного президента обществом.

Прошлогодние массовые акции протеста против фальсификации выборов, с помощью которых этот самый бессменный президент Александр Лукашенко решил остаться на очередной – уже шестой срок – показали, что общество вовсе не так уж и привязано к явно засидевшемуся правителю.

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Да и все остальные стереотипы о современной Беларуси тоже мало соответствуют действительности. Я мог бы долго рассказывать о несостоятельности мифа о прекрасных рабочих местах, сохраненных Лукашенко на промышленных гигантах советских еще времен. Или о порядке и чистоте.

Но об этом, наверное, как-то в другой раз. Потому что есть сейчас вещи важнее – судьбы людей, посмевших бросить вызов тирану.

Мстительный, мелочный и маниакально привязанный к власти Лукашенко приравнял тех, кто выступал и выступает против узурпации им власти к врагам народа.

Садистам-силовикам он позволил безнаказанно творить с белорусами все, что угодно. Летом и осенью 2020 года они пытали, насиловали и убивали тех, кто имел смелость выйти на улицы белорусских городов, требуя честного подсчета голосов на выборах.

Лукашенко и его чиновники объявили садистов, разгонявших демонстрации и мучавших людей в ментовских застенках, героями. За издевательства над безоружными людьми, за избиения, за угробленное здоровье и сломанные судьбы белорусов на свору силовиков посыпались премии, награды, льготы и новые звездочки на погоны.

Казалось, нет и не может быть ничего более абсурдного: истязать тех, кто требует соблюдения закона и стремится к справедливости, превозносить тех, кто топчет закон и справедливость форменным сапогом, лупит казенной дубинкой и швыряет в холодный сырой карцер.

Но Лукашенко доказал, что для него нет ничего невозможного, если на кону стоит столь обожаемая им власть.

Двух журналисток посадили из-за стрима

В середине февраля полностью подчиненный центральным властям суд одного из районов Минска отправил за решетку на 2 года двух молодых журналисток только за то, что они вели в интернете трансляцию гражданской панихиды с места убийства неизвестными в штатском активиста Романа Бондаренко.

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Еще раз. За решетку отправились не те люди, которые убивали Романа, не те, кто отдавал приказ на применение силы, а две девушки – Катерина Андреева и Дарья Чульцова. Они вели съемку на акции памяти убитого.



Катерина Андреева и Дарья Чульцова / Фото "БелаПАН"

Прокуратура на этом процессе продемонстрировала чудеса беспринципности и идиотизма. Обвинительница заявляла, что журналистки "совершали преступление путем распространения информации".

Были эпитеты и каких-то давно замшелых советских времен. Трансляцию Катерина Андреева и Дарья Чульцова, по мнению прокуратуры, вели через "деструктивные" аккаунты в соцсетях.

Понятно, что дело не в деструктивности соцсетей и все обвинения против девушек – фарс и абсурд. Это – месть Лукашенко. Месть за позицию журналисток, за их нежелание молчать и делать вид, что ничего особенного вокруг не происходит.

Лукашенко мститься за книгу "Белорусский Донбасс"

А еще – это месть за книгу "Белорусский Донбасс", которую Катерина Андреева написала вместе со своим мужем Игорем Ильяшем. Эта книга сразу и про Беларусь, и про Украину. Про странным, а порой и кошмарным образом переплетенные судьбы украинцев и белорусов, оказавшихся на развязанной Россией донбасской войне.



Книга "Беларусский Донбасс" / Фото "Книжкова хата"

Эту книгу нужно как горькое неприятное лекарство прописывать тем, кто до сих пор считает Лукашенко "хорошим дядькой" или "крепким хозяйственником". В ней подробно и тщательно описаны судьбы нескольких человек, отправившихся воевать в Луганскую и Донецкую области.

Как тех, кто поехал помогать Украине, так и тех, кто встал на сторону оккупанта.

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И выходит вот что. Добровольцы, поддержавшие Украину, в родной Беларуси подвергаются судебным преследованиям и вообще не рискуют возвращаться домой.

Идеологически близкими белорусской власти оказались вовсе не они, а террористы, вставшие под фейковые флаги фейковых "ДНР" и "ЛНР". Их лукашенковские силовики едва ли вообще замечают, а в частных разговорах эти террористы и вовсе признаются в том, что власть рассчитывает на их помощь в случае серьезного гражданского противостояния.

Обратите внимание! Книга "Белорусский Донбасс" издана не в Беларуси, а в Украине. В Беларуси с прошлой недели эта книга и вовсе признана экстремистской.

Я очень хочу оказаться не прав, очень хочу ошибиться, но я всерьез опасаюсь, что наскоро проведенная экспертиза экземпляра "Белорусского Донбасса", изъятого из багажа ехавшего из Украины журналиста, – это подготовка очередного судебного процесса в отношении уже осужденных репортеров и их коллег, оставшихся на свободе.

Лукашенко сам стал в своей стране сразу и "ЛНРом", и "ДНРом" – враждебной, плюющей на законы оккупационной силой, готовой отправить на подвал любого, отказывающегося ходить перед ним на полусогнутых. И пока конца этой оккупации не видно.