Державний секретар США Майк Помпео зробив заяву до річниці авіакатастрофи МАУ поблизу Тегерану. На його думку, представники Ірану продовжують захищати винних у збитті літака.

Згідно з розслідуванням Ірану, літак збили 2 ракети військових Корпусу вартових ісламської революції. Відповідну заяву Майка Помпео оприлюднили на сайті Державного департаменту США.

Читайте також Збиття МАУ: Данілов закликав не погоджуватися на пропозицію Ірану про компенсації

Однак він зазначив, що представників Корпусу, винних у загибелі 176 пасажирів та членів екіпажу, ще досі не покарали.

Замість цього режим продовжує захищати винних протягом всього розслідування,

– наголосив Помпео.

Зверніть увагу! Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо розповів про заснування нової стипендії. Її присвятять пам'яті жертв катастрофи літака МАУ, який збили над Тегераном. Детальніше про це – читайте тут.

До теми Справу про авіакатастрофу МАУ можуть перекваліфікувати на теракт: деталі

У заяві Помпео також висловив співчуття тим, хто втратив близьких людей під час авіакатастрофи.

Збиття літака МАУ біля Тегеран: коротко

В Ірані 8 січня 2020 року розбився літак української авіакомпанії МАУ. Він впав невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.

Тоді на борту перебували 176 людей. З них – 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Представники Ірану заявили, що виплатять компенсації сім'ям загиблих за збитий літак. Сума становитиме 200 мільйонів євро.

Володимир Зеленський підписав указ про надання звання Героїв України членам екіпажу літака, які загинули в авіакатастрофі.

Іранська сторона з 5 спроби передала Україні технічний звіт щодо катастрофи пасажирського літака МАУ над Тегераном.



Авіакатастрофа літака МАУ під Тегераном у цифрах / Інфографіка 24 каналу