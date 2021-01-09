Помпео звинуватив Іран у захисті винних в авіакатастрофі МАУ: що відомо
Державний секретар США Майк Помпео зробив заяву до річниці авіакатастрофи МАУ поблизу Тегерану. На його думку, представники Ірану продовжують захищати винних у збитті літака.
Згідно з розслідуванням Ірану, літак збили 2 ракети військових Корпусу вартових ісламської революції. Відповідну заяву Майка Помпео оприлюднили на сайті Державного департаменту США.
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Однак він зазначив, що представників Корпусу, винних у загибелі 176 пасажирів та членів екіпажу, ще досі не покарали.
Замість цього режим продовжує захищати винних протягом всього розслідування,
– наголосив Помпео.
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У заяві Помпео також висловив співчуття тим, хто втратив близьких людей під час авіакатастрофи.
Збиття літака МАУ біля Тегеран: коротко
- В Ірані 8 січня 2020 року розбився літак української авіакомпанії МАУ. Він впав невдовзі після вильоту з аеропорту в Тегерані.
- Тоді на борту перебували 176 людей. З них – 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.
- Представники Ірану заявили, що виплатять компенсації сім'ям загиблих за збитий літак. Сума становитиме 200 мільйонів євро.
- Володимир Зеленський підписав указ про надання звання Героїв України членам екіпажу літака, які загинули в авіакатастрофі.
- Іранська сторона з 5 спроби передала Україні технічний звіт щодо катастрофи пасажирського літака МАУ над Тегераном.
Авіакатастрофа літака МАУ під Тегераном у цифрах / Інфографіка 24 каналу
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