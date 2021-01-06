Державний секретар США Майк Помпео висловив сум через те, що за час своєї каденції адміністрація Дональда Трампа не домоглася значного прогресу, щоб захистити Україну від Росії.

Дуже шкода, що нині питання повернення Криму чи виведення російських військ з Донбасу заморожені. Про це Майк Помпео заявив в інтерв'ю Bloomberg, яке передає Держдепартамент США.

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Ми продовжували робити те, що правильно для українського народу. Чи це були наші зусилля, щоб зупинити будівництво "Північного потоку-2", чи це рішення президента надати летальну зброю для українців,

– підкреслив держсекретар.

Він зауважив, що попередня адміністрація Барака Обами, наприклад, відмовлялася надавати летальну зброю Україні. Тож дипломат вважає, що США робили для України правильні речі.

Державний секретар США наголосив, що нинішня американська адміністрація намагалася підсилити спроможність України захищатися від російських загроз – військових, політичних та економічних.

"Ми зробили всі ці речі, але в Україні все ще існує конфлікт. Ми не досягли значного прогресу, європейці також не досягли значного прогресу в своїх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це", – заявив Майк Помпео.

Резюмуючи, він зізнався, що хотів би аби нинішня адміністрація за свою каденцію зробила для України більше.

Варто знати! Державний секретар – це четверта за значимістю посада в державній владі США. На цю посаду людей призначає Сенат за поданням президента. Фактично це аналог міністра закордонних справ.



Майк Помпео, перебуваючи на цій посаді, був у хороших відносинах як з попередньою, так і з чинною українською владою. Він відвідував Україну й зустрічався з Володимиром Зеленським.