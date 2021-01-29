Суд арештував гроші Дубневича: чи помітна для нардепа втрата

Гроші народного депутата 9 скликання Ярослава Дубневича арештував Вищий антикорупційний суд. Його звинувачують у корупції, зокрема мовиться про отримання 93 мільйонів гривень від Укрзалізниці незаконними схемами.

Джерело: 24 Канал

Юрист Центру протидій корупції Вадим Валько зазначив, що сума у 100 тисяч доларів та понад 100 тисяч євро є значною для Ярослава Дубневича. Такі висновки експерт озвучив, зважаючи на майнові декларації Дубневича.

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Чи помітне для Дубневича вилучення коштів

Валько наголосив, що не може бути впевненим чи справді все майно вказано у деклараціях Дубневича.

Якщо проаналізувати всі дії, що вчиняються стороною захисту, сума однозначно є суттєвою. Якби не була суттєвою, захист не вдавався б до таких дій,

– зазначив Валько.

Як розвивається справа проти Дубневича

Притягнення до кримінальної відповідальності розпочалось з моменту оголошення підозри.

Сторона обвинувачення зібрала достатньо доказів, щоб звернутись в суд.

Справу розглянув Вищий антикорупційний суд.

Тепер справу очікує тривалий судовий розгляд.

Цю справу не можна буде просто закрити. Потрібно слідкувати за діями арешту, виведення з-під арешту коштів,

– наголосив Валько.

Що відомо про корупційну схему Дубневича