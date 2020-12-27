Померла журналістка Катерина Зеленська: що про неї відомо
Відома журналістка та громадська діячка Катерина Зеленська померла 26 грудня 2020 року у віці 88 років. Прощання із жінкою відбудеться у день її народження – 30 грудня в Києві.
Прощання та відспівування заплановане розпочнеться о 14:00 на Байковому кладовищі, в крематорії. Про це повідомляє "Детектор медіа".
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Вона була талановитою і, головне, чесною журналісткою. Активно і сміливо допомагала в діяльності опозиційного до влади Українського культурологічного клубу. Вічна і світла пам'ять,
– написав у фейсбуці Олесь Шевченко.
Що відомо про Катерину Зеленську
- Катерина Михайлівна була однією із засновників і керівників київської організації Руху.
- Журналістка працювала в часописі "Україна".
- Сином Зеленської був київський журналіст, дисидент та засновник перших незалежних українських ЗМІ – Сергій Набока.
- Його вважають одним із засновників сучасної української журналістики.
- Набока помер у 2003 році від сердечного нападу, йому було 47 років.
Катерина Зеленська працювала у часописі "Україна" / Фото "Історична правда"
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