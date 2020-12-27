Відома журналістка та громадська діячка Катерина Зеленська померла 26 грудня 2020 року у віці 88 років. Прощання із жінкою відбудеться у день її народження – 30 грудня в Києві.

Прощання та відспівування заплановане розпочнеться о 14:00 на Байковому кладовищі, в крематорії. Про це повідомляє "Детектор медіа". Читайте також Помер Джордж Блейк: що відомо про легендарного шпигуна Холодної війни Вона була талановитою і, головне, чесною журналісткою. Активно і сміливо допомагала в діяльності опозиційного до влади Українського культурологічного клубу. Вічна і світла пам'ять,

– написав у фейсбуці Олесь Шевченко. Що відомо про Катерину Зеленську Катерина Михайлівна була однією із засновників і керівників київської організації Руху.

Журналістка працювала в часописі "Україна".

Сином Зеленської був київський журналіст, дисидент та засновник перших незалежних українських ЗМІ – Сергій Набока.

Його вважають одним із засновників сучасної української журналістики.

Набока помер у 2003 році від сердечного нападу, йому було 47 років.

Катерина Зеленська працювала у часописі "Україна" / Фото "Історична правда"