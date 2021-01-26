У колективі відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру – гірка втрата. Несподівано померла керівниця відділу Вікторія Бойко.

Джерело: фейсбук-спільнота "Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах"

Вікторія Михайлівна Бойко – фахівчиня в галузі гідрологічного прогнозування, кандидатка географічних наук. В Укргідрометцентрі працювала з 1979 року, з 1993 очолювала відділ гідрології.

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Померла незмінна керівниця відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру

Упродовж 25 років померла була членом українських міжвідомчих комісій, міжнародних робочих груп, автором великої кількості статей та досліджень, наставницею молодих спеціалістів, яка розуміла кожного.

"Світлий добрий спомин про Вікторію Михайлівну назавжди залишиться в серцях її колег, друзів, співробітників. Вічна пам'ять", – мовиться у повідомленні спільноти.

Про причину смерті інформація не надходила.

Коротко про відділ гідрології Укргідрометцентру

Відділ гідрологічних прогнозів – підрозділ Центру аналізу, прогнозування гідрометеоумов Українського Гідрометцентру.

Більшість працівників відділу має досвід гідропрогностичної роботи у понад 10 років.

Головно відділ займається аналізом стану водних обєктів України та прогнозуванням їхніх змін.

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