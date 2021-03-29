Услід за чоловіком: померла дружина кіборга Гофмана

Джерело:фейсбук Віри Гофман
Коронавірус забрав життя дружини кіборга Ігоря Гофмана, який помер напередодні через онкологію. Смерть застала подружжя з різницею в один день.
Трагічну звістку про смерть матері повідомила у фейсбуці донька – Віра Гофман. Вона подякувала усім, хто її підтримує у цей важкий час.
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"Все, мій мозок вже відмовляється вірити у те, що відбувається. Мама пішла за татом, сьогодні не стало і її. Коронавірус, тепер віримо", – написала жінка.
Зауважимо, що дружина Гофмана не знала про смерть чоловіка, адже перебувала у важкому стані у лікарні. Рідні попросили не телефонувати їй зі співчуттями.
Журналіст Юрій Бутусов написав, як можна допомогти рідним Гофманів. Він зауважив, що про валютні рахунки для переказів з-за кордону повідомити згодом.
"Їхня донька, Віра Гофман, на якій турбота також про свого чоловіка, у якого серйозні проблеми зі здоров'ям, та 2 дітей, сьогодні говорити не може", – додав він.
Рахунок для переказів у гривні – Приватбанк, 5168 7422 3887 6910, Гофман Віра Ігорівна.
Дані з "Вікіпедії"