Коронавірус забрав життя дружини кіборга Ігоря Гофмана, який помер напередодні через онкологію. Смерть застала подружжя з різницею в один день.

Трагічну звістку про смерть матері повідомила у фейсбуці донька – Віра Гофман. Вона подякувала усім, хто її підтримує у цей важкий час.

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"Все, мій мозок вже відмовляється вірити у те, що відбувається. Мама пішла за татом, сьогодні не стало і її. Коронавірус, тепер віримо", – написала жінка.

Зауважимо, що дружина Гофмана не знала про смерть чоловіка, адже перебувала у важкому стані у лікарні. Рідні попросили не телефонувати їй зі співчуттями.

Як допомогти сім'ї

Журналіст Юрій Бутусов написав, як можна допомогти рідним Гофманів. Він зауважив, що про валютні рахунки для переказів з-за кордону повідомити згодом.

"Їхня донька, Віра Гофман, на якій турбота також про свого чоловіка, у якого серйозні проблеми зі здоров'ям, та 2 дітей, сьогодні говорити не може", – додав він.

Рахунок для переказів у гривні – Приватбанк, 5168 7422 3887 6910, Гофман Віра Ігорівна.

Що відомо про Ігоря Гофмана

Дані з "Вікіпедії"

Був кулеметником 93-ї Окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Мав псевдо "Упир".

До війни Гофман мав бізнес у будівельній сфері. Після подій в Іловайську пішов воювати як доброволець.

Брав участь у боях за Донецький аеропорт – захищав старий термінал, диспетчерську вежу, будівлю пожежної частини.

У 2015 році його демобілізували, він зосередився на діяльності своєї фірми.

Проте вже у 2016 році повернувся в армію – на посаду командира бойової машини-командира відділення.

Згодом в Ігоря Гофмана виявили рак горла.

24 канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлого подружжя. Вічна пам'ять!