Життя депутатки Черкаської міської ради та очільниці фракції "За майбутнє" Олени Шевченко обірвалося 18 січня. 37-річна жінка померла внаслідок ускладнень після операції.

В Олени Шевченко залишилася 10-річна донька Софія. Трагічну звістку повідомили у пресслужбі Черкаської міської ради.

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У Черкаській міськраді наголосили, що жінка була справжнім професіоналом своєї справи.

У нашій пам'яті Олена Шевченко назавжди залишиться привітною та щирою людиною, доброзичливою колегою, завжди уважною та відповідальною,

– сказали у пресслужбі Черкаської міськради.

Що відомо про Олену Шевченко

Олена Шевченко була депутаткою Черкаської міської ради від "Самопомочі" у 2015 – 2020 роках.

На місцевих виборах 2020 року її обрали вдруге, тоді вона стала головою фракції "За майбутнє".

Також вона очолювала комісію з питань бюджету та економічного розвитку.

Шевченко також працювала заступницею директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним Олени Шевченко.