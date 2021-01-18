Померла депутатка Черкаської міської ради Олена Шевченко: що про неї відомо
Життя депутатки Черкаської міської ради та очільниці фракції "За майбутнє" Олени Шевченко обірвалося 18 січня. 37-річна жінка померла внаслідок ускладнень після операції.
В Олени Шевченко залишилася 10-річна донька Софія. Трагічну звістку повідомили у пресслужбі Черкаської міської ради.
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У Черкаській міськраді наголосили, що жінка була справжнім професіоналом своєї справи.
У нашій пам'яті Олена Шевченко назавжди залишиться привітною та щирою людиною, доброзичливою колегою, завжди уважною та відповідальною,
– сказали у пресслужбі Черкаської міськради.
Що відомо про Олену Шевченко
- Олена Шевченко була депутаткою Черкаської міської ради від "Самопомочі" у 2015 – 2020 роках.
- На місцевих виборах 2020 року її обрали вдруге, тоді вона стала головою фракції "За майбутнє".
- Також вона очолювала комісію з питань бюджету та економічного розвитку.
- Шевченко також працювала заступницею директора департаменту фінансової політики Черкаської міської ради.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття близьким та рідним Олени Шевченко.
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