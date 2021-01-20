Один із засновників Народного руху України Володимир Черняк помер вночі проти 18 січня. Причиною став COVID-19. Йому було 79 років.

Що відомо про смерть Черняка

Про трагедію написали на його фейсбук-сторінці. Мовиться, що Володимир Черняк довго боровся з ковідом.

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Напередодні перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук- Черняка Володимира Кириловича. Він залишиться в наших серцях назавжди!

– зазначають у дописі.

Коротка біографія Володимира Черняка

Його знають як економіста та політика.

Володимир Черняк народився у жовтні 1941 року на Рівненщині.

Був народним депутатом СРСР (1989 – 1991 роки) та народним депутатом України III (1998 – 2002 роки) і IV (2002 – 2006 роки) скликань.

Черняк був одним із засновників Народного руху України (від 1999 року – член Українського народного руху, згодом – Української народної партії).

У 1994 році балотувався на посаду міського голови Києва.

Він завідував відділом теорії та методології Інституту економіки НАН України, обіймав посаду головного наукового співробітника Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів.

Має орден "За заслуги" III ступеня (2001).



Володимир Черняк / Фото взято з фейсбук-сторінки Володимира Черняка

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