Від коронавірусу помер один із засновників Народного руху Володимир Черняк
Один із засновників Народного руху України Володимир Черняк помер вночі проти 18 січня. Причиною став COVID-19. Йому було 79 років.
Що відомо про смерть Черняка
Про трагедію написали на його фейсбук-сторінці. Мовиться, що Володимир Черняк довго боровся з ковідом.
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Напередодні перестало битись серце патріота, борця за Україну, доктора економічних наук- Черняка Володимира Кириловича. Він залишиться в наших серцях назавжди!
– зазначають у дописі.
Коротка біографія Володимира Черняка
- Його знають як економіста та політика.
- Володимир Черняк народився у жовтні 1941 року на Рівненщині.
- Був народним депутатом СРСР (1989 – 1991 роки) та народним депутатом України III (1998 – 2002 роки) і IV (2002 – 2006 роки) скликань.
- Черняк був одним із засновників Народного руху України (від 1999 року – член Українського народного руху, згодом – Української народної партії).
- У 1994 році балотувався на посаду міського голови Києва.
- Він завідував відділом теорії та методології Інституту економіки НАН України, обіймав посаду головного наукового співробітника Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів.
- Має орден "За заслуги" III ступеня (2001).
Володимир Черняк / Фото взято з фейсбук-сторінки Володимира Черняка
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