Юрист Сергій Нижній пішов з життя 14 січня у віці 40 років. За життя він консультував студію "Квартал 95" та був одним із спонсорів президентської кампанії Володимира Зеленського.

Причиною смерті юриста стала тривала хвороба. Про це рідні чоловіка розповіли виданню "Гордон".

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У Нижнього залишилася дружина та 3 дітей.

Співчуття рідним юриста вже висловив Антон Геращенко. На своїй сторінці у фейсбуці він поділився світлиною із Нижнім та зауважив, що це непоправна втрата для усієї України.

Наша сім'я буде завжди пам'ятати, любити і сумувати. Вічна тобі пам'ять, дорогий друже,

– заявив Геращенко.



Геращенко та Нижній / Фото з фейсбук-сторінки Геращенка

Що відомо про Сергія Нижнього

У 2017 році балотувався до Верховної Ради, однак не пройшов.

Згодом працював помічником політика Миколи Катеринчука.

Займатися адвокатською діяльністю Нижній почав у 2009 році.

Згодом заснував юридичну фірму HillMont Partners.