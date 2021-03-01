Встиг відсвяткувати День народження: помер відомий політолог Михальченко

Джерело:Фейсбук Віталія Кулика
У ніч на 1 березня, пішов з життя український філософ і політолог Микола Михальченко. Нещодавно йому виповнилося 79 років.
Причину смерті політолога наразі не повідомляють.
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Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що Михальченко – це епоха.
Сьогодні (1 березня – 24 канал) на 80-ому році життя помер відомий вітчизняний філософ і політолог Микола Михальченко. Світла пам'ять. Епоха,
– зауважив Кулик.
Микола Михальченко / Фото з фейсбук-сторінки Кулика