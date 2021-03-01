Встиг відсвяткувати День народження: помер відомий політолог Михальченко
У ніч на 1 березня, пішов з життя український філософ і політолог Микола Михальченко. Нещодавно йому виповнилося 79 років.
Джерело:Фейсбук Віталія Кулика
Причину смерті політолога наразі не повідомляють.
Актуально Помер перший очільник МЗС України Анатолій Зленко
Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що Михальченко – це епоха.
Сьогодні (1 березня – 24 канал) на 80-ому році життя помер відомий вітчизняний філософ і політолог Микола Михальченко. Світла пам'ять. Епоха,
– зауважив Кулик.
Микола Михальченко / Фото з фейсбук-сторінки Кулика
Що відомо про Михальченка
- Народився 15 лютого 1942 року у Брянській області (Росія).
- Освіту здобув у Київському державному університету імені Тараса Шевченка.
- Був членом-кореспондентом НАН України.
- Входив до робочої групи з підготовки проєкту Концепції реформування політичної системи України.
- Обіймав посаду радника Президента України, керівника Служби Президента України з питань внутрішньої політики.
- Згодом став першим віцепрезидент Асоціації політичних наук України.
- Написав понад 350 наукових праць,
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter