У ніч на 1 березня, пішов з життя український філософ і політолог Микола Михальченко. Нещодавно йому виповнилося 79 років.

Причину смерті політолога наразі не повідомляють. Актуально Помер перший очільник МЗС України Анатолій Зленко Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив, що Михальченко – це епоха. Сьогодні (1 березня – 24 канал) на 80-ому році життя помер відомий вітчизняний філософ і політолог Микола Михальченко. Світла пам'ять. Епоха,

– зауважив Кулик.

Микола Михальченко / Фото з фейсбук-сторінки Кулика Що відомо про Михальченка Народився 15 лютого 1942 року у Брянській області (Росія).

Освіту здобув у Київському державному університету імені Тараса Шевченка.

Був членом-кореспондентом НАН України.

Входив до робочої групи з підготовки проєкту Концепції реформування політичної системи України.

Обіймав посаду радника Президента України, керівника Служби Президента України з питань внутрішньої політики.

Згодом став першим віцепрезидент Асоціації політичних наук України.

Написав понад 350 наукових праць,