Помер відомий одесит Олег Губар: він хворів на коронавірус

Джерело:"Думская"
Почесний громадянин Одеси Олег Губар помер 19 березня 2021 року. Ймовірно, від ускладнень від коронавірусу. Але його імунітет вже був послаблений довготривалою боротьбою з онкологічним захворюванням.
Медики госпіталізували одесита до однієї з місцевих лікарень наприкінці 2020 року. Він перебував у реанімації, тоді – на стаціонарному лікуванні у пульмонологічному відділенні.
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У січні 2021 року його виписали додому. Але вчора його стан здоров'я різко погіршився. Його поклали до лікарні знову. Він перебував у відділенні інтенсивної терапії.
Олег Губар помер сьогодні, 19 березня, на 67 році життя.