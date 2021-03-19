Помер відомий одесит Олег Губар: він хворів на коронавірус
Почесний громадянин Одеси Олег Губар помер 19 березня 2021 року. Ймовірно, від ускладнень від коронавірусу. Але його імунітет вже був послаблений довготривалою боротьбою з онкологічним захворюванням.
Джерело:"Думская"
Медики госпіталізували одесита до однієї з місцевих лікарень наприкінці 2020 року. Він перебував у реанімації, тоді – на стаціонарному лікуванні у пульмонологічному відділенні.
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У січні 2021 року його виписали додому. Але вчора його стан здоров'я різко погіршився. Його поклали до лікарні знову. Він перебував у відділенні інтенсивної терапії.
Олег Губар помер сьогодні, 19 березня, на 67 році життя.
Що відомо про Олега Губаря
- Пан Олег за своє життя освоїв багато професій: археолога, геолога, землекопа, вантажника, слюсаря, науковця, журналіста.
- За життя краєзнавець опублікував близько 30 книг про рідне місто.
- У 2014 році міська рада Одеси надала звання "Почесного громадянина".
- Почесний член Європейського інтерклуба "Будинок Де Рібаса".
- Останні 10 років вів боротьбу з онкологічним захворюванням.
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