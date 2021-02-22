Помер учасник війни на Донбасі та відомий волонтер Володимир Малофеєв

Джерело:фейсбук Андрія Танцюри
В Одесі 21 лютого помер відомий учасник Революції Гідності та Антитерористичної операції на Донбасі Володимир Малофеєв. Під час боїв під Дебальцевим чоловік зазнав поранення.
Малофєєва знали як дядя Вова. Нещодавно його доправили до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України. Там у нього медики діагностували важке захворювання.
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Пішов Володимир Павлович, людина-легенда, людина-принцип, людина-душа компанії! Нам не дано зрозуміти плани Всесвіту, і чому Господь забирає кращих, коли вони – так потрібні родині, друзям і Україні,
– зауважив волонтер.
Дані УНІАНЗауважимо! 19 лютого помер командир першого танкового батальйону 17 бригади Юрій Лакша. У 2014 – 2015 роках він керував окремою танковою бригадою. Наразі причини смерті – невідомі.