В Одесі 21 лютого помер відомий учасник Революції Гідності та Антитерористичної операції на Донбасі Володимир Малофеєв. Під час боїв під Дебальцевим чоловік зазнав поранення.

Малофєєва знали як дядя Вова. Нещодавно його доправили до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України. Там у нього медики діагностували важке захворювання.

Зверніть увагу На Полтавщині попрощалися із загиблими на Донбасі Войтенком та Олексієнком: фото, відео

Що відомо про хворобу Володимира Малофеєва

За словами волонтера Андрія Танцюри, він до останнього відмовлявся їхати до лікарні. Його туди доправили у важкому стані.

Близьке оточення ветерана збирало гроші для обстеження та лікування.

Водночас лікарі робили все необхідне, але врятувати його не вдалося.

Танцюра додав, що останні дні свого життя Володимир Малофеєв прожив у колі друзів.

Багато активістів і громадських діячів розміщують у соцмережах інформацію про смерть Малофєєва, публікують його фото та висловлюють співчуття через трагедію.

Пішов Володимир Павлович, людина-легенда, людина-принцип, людина-душа компанії! Нам не дано зрозуміти плани Всесвіту, і чому Господь забирає кращих, коли вони – так потрібні родині, друзям і Україні,

– зауважив волонтер.

Основні факти з біографії Володимира Малофеєва

Його називали символом Одеського Майдану.

Він був активним учасником Революції Гідності.

Також брав участь у боях під Дебальцевим, де зазнав важкого поранення.

До останніх днів Малофєєв займався військово-патріотичним навчанням дітей і молоді. Був наставником у військово-патріотичній грі "Сокіл Джура", де навчав молодь військовій справі.

Дані УНІАН

Зауважимо! 19 лютого помер командир першого танкового батальйону 17 бригади Юрій Лакша. У 2014 – 2015 роках він керував окремою танковою бригадою. Наразі причини смерті – невідомі.