Помер учасник війни на Донбасі та відомий волонтер Володимир Малофеєв
В Одесі 21 лютого помер відомий учасник Революції Гідності та Антитерористичної операції на Донбасі Володимир Малофеєв. Під час боїв під Дебальцевим чоловік зазнав поранення.
Джерело:фейсбук Андрія Танцюри
Малофєєва знали як дядя Вова. Нещодавно його доправили до Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України. Там у нього медики діагностували важке захворювання.
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Що відомо про хворобу Володимира Малофеєва
- За словами волонтера Андрія Танцюри, він до останнього відмовлявся їхати до лікарні. Його туди доправили у важкому стані.
- Близьке оточення ветерана збирало гроші для обстеження та лікування.
- Водночас лікарі робили все необхідне, але врятувати його не вдалося.
- Танцюра додав, що останні дні свого життя Володимир Малофеєв прожив у колі друзів.
- Багато активістів і громадських діячів розміщують у соцмережах інформацію про смерть Малофєєва, публікують його фото та висловлюють співчуття через трагедію.
Пішов Володимир Павлович, людина-легенда, людина-принцип, людина-душа компанії! Нам не дано зрозуміти плани Всесвіту, і чому Господь забирає кращих, коли вони – так потрібні родині, друзям і Україні,
– зауважив волонтер.
Основні факти з біографії Володимира Малофеєва
- Його називали символом Одеського Майдану.
- Він був активним учасником Революції Гідності.
- Також брав участь у боях під Дебальцевим, де зазнав важкого поранення.
- До останніх днів Малофєєв займався військово-патріотичним навчанням дітей і молоді. Був наставником у військово-патріотичній грі "Сокіл Джура", де навчав молодь військовій справі.
Дані УНІАН
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