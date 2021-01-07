Український бізнесмен Геннадій Корбан публічно прокоментував загибель свого 16-річного сина Лева – вперше після трагедії. Хлопець загинув у аварії, катаючись з подругою на баггі.

Бізнесмен подякував усім за слова підтримки, а також намагання розділити його біль. Про це Геннадій Корбан написав на своїй фейсбук-сторінці.

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"Дякую за усвідомлення того, що життя триває. Заради тих, хто залишився, заради дітей, заради майбутнього", – підкреслив він. І зауважив, що найбільше у житті випробування – це безглуздість зла, яке у ньому відбувається.

Кожен з нас призначений для вічності. І кожен відчуває це до моменту, поки ми не усвідомлюємо, що у цьому світі її немає. Є тільки випадковість, яка то з'єднує, то розлучає людей,

– наголосив Корбан.

Підприємець додав, що іноді ця випадковість забирає можливість сказати кілька важливих слів чи просто побути разом, пожити одним життям, бути щасливими разом.

"Не стає легше від розуміння, що той, хто пішов, насправді вже у справжньому світі – там, де немає часу та невизначеного завтра. Там лише нескінченні краса, любов і свобода", – написав Корбан.

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