14 січня 2021 не стало адвоката Сергія Нижного. 40-річний чоловік пішов життя після виснажливої боротьби з хворобою.

Сергій Нижний був відомим юристом, але широкий загал дізнався про нього лише навесні 2019 року, коли виявилось, що адвокат був одним з найвпливовіших людей в оточенні кандидата в президенти Володимира Зеленського. Біографію Сергія Нижного читайте на 24 каналі.

Читайте також Помер юрист "95 кварталу" Сергій Нижний

Біографія Сергія Нижного

Сергій Нижний народився у 1980 році, закінчив юрфак не надто престижного вишу з обласного центру. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова більше відомий своїми успіхами в царині КВН (КВК). Популярна команда "Три товстуни", де грали свого часу Вадим "Дядя Жора" Мічковський та чинний віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук представляла саме цей ВНЗ). Втім, чимало випускників Хмельницький університет управління та права нині при владі, зокрема там навчалися такі відомі "Слуги Народу" як Микола Стефанчук, Сергій Мандзій і Денис Монастирський.

Останній був не лише однокурсником Нижного, але й працював в юридичній компанії Hillmont Partners, засновником якої був Сергій.

На юридичній ниві

Після Хмельницького Сергій Нижний поїхав штурмувати Київ – в авторитетному Інституті держави і права ім. Корецького Національної академії наук України він у 2007 році захистив дисертацію на тему: "Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов'язань".

Тоді ж молодий фахівець спробував зайти у політику й балотувався від "Нашої України – Народної самооборони". Втім, на виборах 30 вересня 2007 блок "НУНС" зазнав фіаско і взяв лише 14% – до парламенту від партії президента Ющенка потрапили лише 72 кандидати і Нижного серед них не було. Втім, молодий юрист потрапив до парламенту, але лише у якості помічника нардепа Катеринчука.

Паралельно з політикою Сергій Нижний працював за фахом, 2009 року він отримав адвокатську ліцензію та почав активно працювати на юридичній ниві. На сайті заснованої ним у 2016 році українсько-британської юридичної фірми Hillmont Partners вказано, що Сергій як юрист спеціалізувався на роботі у секторах нафти і газу, енергетики, мав досвід врегулювання спорів у інших ключових для української економіки сферах, включаючи фінансові послуги, товари широкого вжитку і роздрібну торгівлю, нерухомість та інфраструктуру, ІТ та медіа.

Сергій Нижний як засновник і керуючий партнер впливої юрфірми був постійним учасником бізнесового форуму у Давосі, також він був резидентом проєкту олігарха Віктора Пінчука "Українська Ялтинська Стратегія".

Скандал з Геращенком

Успіхи на юридичній ниві зробили Нижного успішним та багатим – він переїхав у житло в елітному ЖК на Печерську, а його сусідом став відомий своє відданістю міністру внутрішніх справ Антон Геращенко.

Історія виявилась непростою. Журналісти Bihus-INFO з'ясували, що квартира, де живе юрист, раніше була частиною елітних апартаментів мешканця Троєщини 62-річного Олександра Даниленка. Той розділив їх на дві квартири – 70 і 190 квадратних метри.

Також Даниленко здає іншу свою квартиру на цьому ж поверсі пенсіонеру з Полтави Олексію Шамбуру, який є тестем нардепа від "Народного Фронту" Антона Геращенка. Тесть хоч і заробляє копійки, але справно платить по кілька тисяч доларів за оренду апартаментів на 190 квадратних метрів, а мешкає там згаданий Геращенко.

На запитання журналістів, які припустили, що є свідками якоїсь афери, і Геращенко, і Нижний все спростували.

Дивіться розслідування про таємну квартиру Антона Геращенка:

Зазначимо, що у декларації Сергія Нижного квартири на 70 метрів немає, натомість є кілька інших апартаментів у Києві, зокрема, на 90 та 200 метрів.

Антон Геращенко у січні 2021 одним з перших повідомив про смерть Нижного і вказав, що з сусідом у нього були близькі стосунки.

Сергій Нижний – співпраця з Зеленським і "Кварталом"

У компанії Hillmont Partners чимало успішних кейсів, але відомою медійно вона стала завдяки роботі з студією "Квартал 95”. Саме фахівці цієї компанії займалися питанням податків "Кварталу", а також оскаржували заборону на в'їзд до України зірки сіткому "Свати" Федіра Добронравова, що був забанений за підтримку окупації Криму. У листопаді 2017 року Зеленський записав з цього приводу відеоблог, який фактично став прологом для старту його політичної кар'єри.

На сайті Hillmont Partners доволі скупо повідомлялося про співпрацю з компанією Зеленського та наголошувалось, що Нижний особисто займається консультацією коміків.

Як з'ясувалося пізніше, це була не лише юридична допомога і консалтинг, але й повноцінна участь у побудові політичного проєкту Володимира Зеленського, що увійшов в історію як Зе-команда.

"Нижні"

У квітні 2019 року у розпорядженні журналістів-розслідувачів проєкту Bihus-INFO опинилися невідомо яким чином "злиті" чат-переписки піарника та барда Олександра Корнієнка (нині – нардеп Верховної Ради, очільник партії "Слуга Народу" та фігурант численних скандалів, зокрема він є співавтором мемів про "корабельну сосну" та "паління айкосів") з продюсером "Кварталу" Сергієм Трофімовим (згодом - заступником Офісу Президента, нині – безробітним). У ході розмов, які більше схожі на потік підсвідомості, журналісти дізналися про чотири великі групи впливу у Зе-команді.

Одна з них мала в уяві Корнієнка назву "Нижні", а її лідером був такий собі "Нижник" (журналісти Bihus-INFO зробили висновок, що це Сергій Нижний, який став "Нижником" через Т9 або обізнаність Корнієнка). Припущення виявилось вірним. Адвокат визнав, що працює з Зе-командою.

Зе-телеграм – таємні переписки команди Зеленського:

Я координую роботу юристів, як партнер компанії яка залучена в процес як зовнішній консультант, – так прокоментував нам свою роль у штабі Сергій Нижний.

Корнієнко у спілкуванні з Трофімовим вказував, що рівень співпраці значно глибший, зокрема Нижний має вплив на кадрову політику й може вирішувати серйозні питання.

Тоді особливого розголосу це розслідування не набуло – на тлі всезагальної ейфорії від перемоги Зеленського та в очікуванні обіцяного ним "українського прориву" про нього просто забули. Втім, вже за кілька місяців чимало колишніх підлеглих Нижного опинился у владі. Так, до парламенту потрапили вже згаданий Монастирський, юрист Вадим Галайчук, а також співзасновник Hillmont Partners Сергій Кальченко.

Хвороба

Сам Сергій Нижний, за твердженням відомої журналістки Юлії Мостової, теж мав отримати високий уряд. Планувалося, що він би міг очолити або Офіс Президента, або навіть стати генеральним прокурором. Втім, того не сталося. У Сергія Нижного виявили важку хворобу – вона почала прогресувати й він був змушений відмовитись від політичної кар'єри, а також припинити юридичну практику.

14 січня 2021 року він помер, у Сергія Нижного залишилися дружина Яна та троє дітей – син Владислав і доньки Аріна та Дарина.