Помер Сергій Камишев: біографія посла України в Китаї

Джерело:24 канал
14 лютого у місті Чжанцзякоу від серцевого нападу помер посол України в Китаї Сергій Камишев. Його смерть викликала великий резонанс та спровокувала скандал. 24 канал розповідає біографію посла Сергія Камишева.
Про смерть посла України в Китаї Сергія Камишева повідомили пресслужба МЗС та особисто міністр Дмитро Кулеба 14 лютого 2021 року. Наступного дня свої співчуття з приводу передчасної смерті дипломата висловив президент України.
Важливо Помер посол України в Китаї Сергій Камишев
Щирі співчуття родині та друзям Сергія Камишева, Посла України в КНР. Він вірно служив Україні. Вдячний за його внесок у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом. Світла пам'ять,
– президент Зеленський вшановує дипломата Сергія Камишева.
Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан також не лишився осторонь і прокоментував подію у своїй манері.
Останні пів року один під*рас тероризував його звільненням, тому що "людина Богдана". Тупому виродку незрозуміло, що таке професіоналізм, і незрозуміло, що таке інтереси держави,
– прокоментував смерть посла Андрій Богдан та дав посилання на сайт 24 каналу.
Основні етапи біографії посла Сергія Камишева – в матеріалі 24 каналу.
Сергій Камишев – посол України в Китаї / Фото Посольства України в Китаї
Сергій Камишев народився 8 квітня 1956 року у Дніпропетровську (нині – Дніпро). Навчався на Донбасі – у 1977 році закінчив економічний факультет Донецький державний університет (нині – Донецький національний університет імені Василя Стуса).
Після вишу працював у вугільнодобувній промисловості Донбасу, був заступником глави Кіровської райради народних депутатів Донецька та головним консультантом із міжнародних відносин Ради директорів підприємств та установ Донецька.
Після розвалу СРСР Камишев змінює профіль діяльності – у 1993 році він закінчує Дипломатичну академію російського МЗС у Москві і з 1994 року починає працювати у Міністерстві закордонних справ України.
Доволі швидко Камишев робить кар'єру – він почергово обіймає високі посади – був першим секретарем, радником у посольстві України у Єгипті, тимчасовим повіреним у справах України в Лівані та Сирії, послом з особливих доручень МЗС України, послом у Китаї (2004 – 2009) та Монголії.
Завдяки зусиллям посла Україна отримала на початку пандемії важливі ліки та засоби гігієни / Фото Посольства України в Китаї
Після повернення з довготривалого іноземного відрядження Камишев повернувся до України та на правах вихідця з Донбасу перейшов з МЗС за Кабінету міністрів, який тоді очолював Микола Азаров.
Також Камишев працював заступником керівника Секретаріату Кабінету міністрів (2011 – 2014 рр.).
Камишев обіймав посаду заступника міністра Кабінету міністрів, займався міжнародною політикою. Саме на цей час припадає початок дружби Камишева з Андрієм Богданом. Він у 2010 році також обіймав аналогічну посаду, але відповідав в уряді Азарова за антикорупційний напрямок.
Спільна робота стала початком великої дружби. Після перемоги Володимира Зеленського Богдан, який став головою Офісу Президента, не забув про давнього колегу – Камишев став радником президента (серпень – грудень 2019).
18 грудня 2019-го Сергій Камишев вдруге став послом України в Китаї. За чутками, без протекції Богдана не обійшлося. Втім, здавалось, всесильний Богдан виявився колосом на глиняних ногах – вже у лютому 2020 року він став безробітним.
Сергій Камишев двічі обіймав посад посла України в Китаї / Фото Посольства України в Китаї
Після цього, за словами самого Андрія Богдана, почалася "зачистка" його людей. Одним з таких, як стверджував ексчиновник, був посол у Китаї Сергій Камишев.
Богдан запевняє, що тому були створені нестерпні умови роботи – неназваний "тупий виродок" начебто тероризував дипломата та погрожував зняти його з роботи.
Пост Андрія Богдана:
Хто б це міг бути Андрій Богдан дипломатично не називає, проте, з огляду на ситуацію, це мав би бути хтось впливовий. Якщо, звісно, сприймати слова відомого жартівника Богдана за чисту монету.
Сергій Камишев – дипломат з майже 30-річним стажем / Фото Посольства України в Китаї
Ще одну версію причин смерті висловили журналісти "Дзеркала тижня". За їх інформацією Сергій Камишев переніс інфаркт на тлі загострення відносин Києва і Пекіна через українські санкції проти китайських інвесторів компанії "Мотор Січ"
14 лютого 2021 року Сергій Камишев помер у місті Чжанцзякоу на 66 році життя. Офіційна причина смерті – обширний інфаркт. У дипломата залишились дорослі донька і син.
Своїм прикладом професіоналізму Сергій Олексійович надихнув не одне покоління українських дипломатів, які перейнявши його досвід та знання, нині працюють на відповідальних посадах, як в центральному апараті МЗС, так і за кордоном,
– український МЗС сумує з приводу передчасної смерті дипломата.