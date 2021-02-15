14 лютого у місті Чжанцзякоу від серцевого нападу помер посол України в Китаї Сергій Камишев. Його смерть викликала великий резонанс та спровокувала скандал. 24 канал розповідає біографію посла Сергія Камишева.

Смерть та скандальний коментар Богдана

Про смерть посла України в Китаї Сергія Камишева повідомили пресслужба МЗС та особисто міністр Дмитро Кулеба 14 лютого 2021 року. Наступного дня свої співчуття з приводу передчасної смерті дипломата висловив президент України.

Важливо Помер посол України в Китаї Сергій Камишев

Щирі співчуття родині та друзям Сергія Камишева, Посла України в КНР. Він вірно служив Україні. Вдячний за його внесок у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом. Світла пам'ять,

– президент Зеленський вшановує дипломата Сергія Камишева.

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан також не лишився осторонь і прокоментував подію у своїй манері.

Останні пів року один під*рас тероризував його звільненням, тому що "людина Богдана". Тупому виродку незрозуміло, що таке професіоналізм, і незрозуміло, що таке інтереси держави,

– прокоментував смерть посла Андрій Богдан та дав посилання на сайт 24 каналу.

Основні етапи біографії посла Сергія Камишева – в матеріалі 24 каналу.

Сергій Камишев – посол України в Китаї / Фото Посольства України в Китаї

Біографія Сергія Камишева

Сергій Камишев народився 8 квітня 1956 року у Дніпропетровську (нині – Дніпро). Навчався на Донбасі – у 1977 році закінчив економічний факультет Донецький державний університет (нині – Донецький національний університет імені Василя Стуса).

Після вишу працював у вугільнодобувній промисловості Донбасу, був заступником глави Кіровської райради народних депутатів Донецька та головним консультантом із міжнародних відносин Ради директорів підприємств та установ Донецька.

Дипломатична кар'єра

Після розвалу СРСР Камишев змінює профіль діяльності – у 1993 році він закінчує Дипломатичну академію російського МЗС у Москві і з 1994 року починає працювати у Міністерстві закордонних справ України.

Доволі швидко Камишев робить кар'єру – він почергово обіймає високі посади – був першим секретарем, радником у посольстві України у Єгипті, тимчасовим повіреним у справах України в Лівані та Сирії, послом з особливих доручень МЗС України, послом у Китаї (2004 – 2009) та Монголії.

Завдяки зусиллям посла Україна отримала на початку пандемії важливі ліки та засоби гігієни / Фото Посольства України в Китаї

Після повернення з довготривалого іноземного відрядження Камишев повернувся до України та на правах вихідця з Донбасу перейшов з МЗС за Кабінету міністрів, який тоді очолював Микола Азаров.

Також Камишев працював заступником керівника Секретаріату Кабінету міністрів (2011 – 2014 рр.).

Стосунки з Андрієм Богданом

Камишев обіймав посаду заступника міністра Кабінету міністрів, займався міжнародною політикою. Саме на цей час припадає початок дружби Камишева з Андрієм Богданом. Він у 2010 році також обіймав аналогічну посаду, але відповідав в уряді Азарова за антикорупційний напрямок.

Спільна робота стала початком великої дружби. Після перемоги Володимира Зеленського Богдан, який став головою Офісу Президента, не забув про давнього колегу – Камишев став радником президента (серпень – грудень 2019).

18 грудня 2019-го Сергій Камишев вдруге став послом України в Китаї. За чутками, без протекції Богдана не обійшлося. Втім, здавалось, всесильний Богдан виявився колосом на глиняних ногах – вже у лютому 2020 року він став безробітним.

Сергій Камишев двічі обіймав посад посла України в Китаї / Фото Посольства України в Китаї

Після цього, за словами самого Андрія Богдана, почалася "зачистка" його людей. Одним з таких, як стверджував ексчиновник, був посол у Китаї Сергій Камишев.

Причини смерті

Богдан запевняє, що тому були створені нестерпні умови роботи – неназваний "тупий виродок" начебто тероризував дипломата та погрожував зняти його з роботи.

Пост Андрія Богдана:

Хто б це міг бути Андрій Богдан дипломатично не називає, проте, з огляду на ситуацію, це мав би бути хтось впливовий. Якщо, звісно, сприймати слова відомого жартівника Богдана за чисту монету.

Сергій Камишев – дипломат з майже 30-річним стажем / Фото Посольства України в Китаї

Ще одну версію причин смерті висловили журналісти "Дзеркала тижня". За їх інформацією Сергій Камишев переніс інфаркт на тлі загострення відносин Києва і Пекіна через українські санкції проти китайських інвесторів компанії "Мотор Січ"

14 лютого 2021 року Сергій Камишев помер у місті Чжанцзякоу на 66 році життя. Офіційна причина смерті – обширний інфаркт. У дипломата залишились дорослі донька і син.

Своїм прикладом професіоналізму Сергій Олексійович надихнув не одне покоління українських дипломатів, які перейнявши його досвід та знання, нині працюють на відповідальних посадах, як в центральному апараті МЗС, так і за кордоном,

– український МЗС сумує з приводу передчасної смерті дипломата.