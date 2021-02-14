Посол України у Китаї Сергій Камишев помер 14 лютого. Попередня причина смерті 64-річного дипломата – обширний інфаркт.

Камишев очолював українське посольство в Пекіні у 2004 – 2009 роках. У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський повторно призначив його на цю посаду.

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Про смерть українського дипломата повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Камишев був професіоналом своєї справи.

"За довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу", – підкреслив урядовець.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним Сергія Камишева.

Що відомо про Камишева