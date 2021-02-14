Помер посол України в Китаї Сергій Камишев
Посол України у Китаї Сергій Камишев помер 14 лютого. Попередня причина смерті 64-річного дипломата – обширний інфаркт.
Джерело:твіттер Дмитра Кулеби
Камишев очолював українське посольство в Пекіні у 2004 – 2009 роках. У жовтні 2019 року президент Володимир Зеленський повторно призначив його на цю посаду.
Раніше У МЗС підтвердили, що Китай таки направив ноту Україні: причини
Про смерть українського дипломата повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Камишев був професіоналом своєї справи.
"За довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу", – підкреслив урядовець.
Що відомо про Камишева
- Народився 8 квітня 1956 року у Дніпрі.
- Випускник економічного факультету Донецького університету та Дипломатичної академію МЗС Росії.
- Обіймав посади першого секретаря та радника посольства України в Єгипті.
- Був тимчасово повіреним у справах України в Сирії та Лівані.
- Також був послом України в Кореї та Монголії – за сумісництвом.
- Крім цього, з 2010 по 2014 рік працював заступником міністра Кабінету Міністрів України.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter