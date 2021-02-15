Вірно служив Україні: Зеленський відреагував на смерть посла в Китаї

Джерело:Твіттер Володимира Зеленського
Посол України в Китаї Сергій Камишев помер 14 лютого. Володимир Зеленський висловив співчуття родині дипломата.
Глава держави подякував Камишеву за його внесок у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом.
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Щирі співчуття родині та друзям Сергія Камишева, Посла України в Китайській Народній Республіці. Він вірно служив Україні,
– написав глава держави.
Нагадаємо, раніше колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що дипломата тривалий час "тероризували звільненням". Однак ім'я цієї людини він не уточнив.
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