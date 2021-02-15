Вірно служив Україні: Зеленський відреагував на смерть посла в Китаї

Посол України в Китаї Сергій Камишев помер 14 лютого. Володимир Зеленський висловив співчуття родині дипломата.

Глава держави подякував Камишеву за його внесок у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом.

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Реакція Зеленського на смерть посла у Китаї

Щирі співчуття родині та друзям Сергія Камишева, Посла України в Китайській Народній Республіці. Він вірно служив Україні,

– написав глава держави.

Нагадаємо, раніше колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що дипломата тривалий час "тероризували звільненням". Однак ім'я цієї людини він не уточнив.

Помер Сергій Камишев: що відомо

Посол України у Китаї помер 14 лютого. За попередньою інформацією, причиною смерті 64-річного дипломата став обширний інфаркт.

Камишев очолював українське посольство в Пекіні у 2004 – 2009 роках. У жовтні 2019 року Володимир Зеленський повторно призначив його на цю посаду.

З 1994 року тривалий час працював на різних посадах в Міністерстві закордонних справ.

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