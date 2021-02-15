Вірно служив Україні: Зеленський відреагував на смерть посла в Китаї
Посол України в Китаї Сергій Камишев помер 14 лютого. Володимир Зеленський висловив співчуття родині дипломата.
Джерело:Твіттер Володимира Зеленського
Глава держави подякував Камишеву за його внесок у зміцнення дружби України з Азією та Близьким Сходом.
Читайте також Помер посол України в Китаї Сергій Камишев
Реакція Зеленського на смерть посла у Китаї
Щирі співчуття родині та друзям Сергія Камишева, Посла України в Китайській Народній Республіці. Він вірно служив Україні,
– написав глава держави.
Нагадаємо, раніше колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що дипломата тривалий час "тероризували звільненням". Однак ім'я цієї людини він не уточнив.
Помер Сергій Камишев: що відомо
- Посол України у Китаї помер 14 лютого. За попередньою інформацією, причиною смерті 64-річного дипломата став обширний інфаркт.
- Камишев очолював українське посольство в Пекіні у 2004 – 2009 роках. У жовтні 2019 року Володимир Зеленський повторно призначив його на цю посаду.
- З 1994 року тривалий час працював на різних посадах в Міністерстві закордонних справ.
Інформація з Вікіпедії
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter