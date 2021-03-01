Помер перший очільник МЗС України Анатолій Зленко

Джерело:твітер Костянтина Єлісєєва
Помер Анатолій Зленко. Він – перший міністр закордонних справ незалежної України. Політику було 82 роки.
Про трагедію стало відомо 1 березня. Про причини та обставини наразі інформації немає.
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Український дипломат Костянтин Єлісєєв зауважив, що "з невимовним болем отримав трагічну звістку". Він називає Зленка "своїм учителем" і "дипломатичним батьком".
Все, чого я досяг у дипломатії – завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам'ять,
– зауважив Єлісєєв.
Додамо, що Костянтин Єлісєєв – колишній заступник міністра закордонних справ України, експостпред України в ЄС (2010 – 2015 роки) та заступник голови Адміністрації Президента Петра Порошенка.
Інформацію про смерть підтвердив також Надзвичайний і Повноважний посол України Маркіян Лубківський. Він наголосив, що пішов у вічність "дорогий учитель, другий батько, наука, дипломатія" – Анатолій Максимович Зленко.
Не маю слів. Не маю сліз. Як повірити, як прийняти? Вічна пам'ять і вічна слава патріарху української дипломатії!
– додав він.
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