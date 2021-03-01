Помер Анатолій Зленко. Він – перший міністр закордонних справ незалежної України. Політику було 82 роки.

Про трагедію стало відомо 1 березня. Про причини та обставини наразі інформації немає.

Ще одна прикра втрата для України Помер незламний націоналіст Богдан Качор

Що Єлісєєв каже про першого главу МЗС

Український дипломат Костянтин Єлісєєв зауважив, що "з невимовним болем отримав трагічну звістку". Він називає Зленка "своїм учителем" і "дипломатичним батьком".

Все, чого я досяг у дипломатії – завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам'ять,

– зауважив Єлісєєв.

Додамо, що Костянтин Єлісєєв – колишній заступник міністра закордонних справ України, експостпред України в ЄС (2010 – 2015 роки) та заступник голови Адміністрації Президента Петра Порошенка.

З невимовною біллю отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Все,чого я досяг у дипломатії - завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам‘ять! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) March 1, 2021

Коментар Маркіяна Лубківського

Інформацію про смерть підтвердив також Надзвичайний і Повноважний посол України Маркіян Лубківський. Він наголосив, що пішов у вічність "дорогий учитель, другий батько, наука, дипломатія" – Анатолій Максимович Зленко.

Не маю слів. Не маю сліз. Як повірити, як прийняти? Вічна пам'ять і вічна слава патріарху української дипломатії!

– додав він.

Хто такий Анатолій Зленко: коротка біографія

Народився він у селищі Ставище на Київщині 2 червня 1938 року.

Після того, як 1959 році закінчив Київський гірничий технікум, почав працювати гірничим майстром шахти "Максимівка-Полога" (поблизу Кадіївки на Луганщині).

У 1967 році закінчив Київський університет. Далі почалася його дипломатична кар'єра.

Зокрема, очолював МЗС України двічі – 1990 – 1994 (перший міністр у історії) та 2000 – 2003 роки.

Також обіймав посади постійного представника України в ООН, посла у Франції та Португалії. Був представником України в Комісії ООН з прав людини.

Зленко – автор 100 праць на міжнародну тематику.

Володів англійською, іспанською, португальською та французькою мовами.

Дані взято з Вікіпедії

Зауважимо! 14 лютого в Китаї помер посол України Сергій Камишев. За попередньою інформацією, причиною смерті 64-річного дипломата став обширний інфаркт.