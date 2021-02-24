Втрата для України: помер незламний націоналіст Богдан Качор

Джерело:Фейсбук Михайла Романюка
У США на 97 році життя помер Богдан Качор, голова Світової ліги українських політичних в'язнів. Це трапилось 22 лютого 2021 року.
Богдан Качор відомий своєю добродійною та меценатською діяльністю. Він очолював безліч проукраїнських організацій у світі.
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Він доклався до побудови низки пам'ятників видатним українським діячам. Зокрема, Тарасу Шевченкові в Буенос-Айресі та в Енкарнасіоні, воїнам ОУН-УПА на цвинтарі Святого Духа, Степану Бандері у Тернопільської області та інші. Також Качор допомагав у виданні книжок, зокрема "Концепції Самостійної України" у 2 томах та інших.
Загалом він був учасником багатьох інших проєктів зі збереження національної пам'яті та висвітленні невідомих і заборонених в радянські часи сторінок української історії. У 1975 році, після переїзду у США, включився у громадсько-політичне життя української діаспори. Очолював Центральне товариство "Просвіта" в Буенос-Айресі.
Також Богдан Качор особливо відзначився на посаді секретаря Союзу українських політичних в'язнів у США та члена Управи Світової ліги українських політичних в'язнів, а від 1998 року – її голови.Цікаво. Одним із останніх досягнень Ліги є отримання дозволу на відкриття української експозиції у музеї гітлерівського концтабору Аушвіц.