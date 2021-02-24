У США на 97 році життя помер Богдан Качор, голова Світової ліги українських політичних в'язнів. Це трапилось 22 лютого 2021 року.

Богдан Качор відомий своєю добродійною та меценатською діяльністю. Він очолював безліч проукраїнських організацій у світі.

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Чим запам'ятався світу Богдан Качор

Він доклався до побудови низки пам'ятників видатним українським діячам. Зокрема, Тарасу Шевченкові в Буенос-Айресі та в Енкарнасіоні, воїнам ОУН-УПА на цвинтарі Святого Духа, Степану Бандері у Тернопільської області та інші. Також Качор допомагав у виданні книжок, зокрема "Концепції Самостійної України" у 2 томах та інших.

Загалом він був учасником багатьох інших проєктів зі збереження національної пам'яті та висвітленні невідомих і заборонених в радянські часи сторінок української історії. У 1975 році, після переїзду у США, включився у громадсько-політичне життя української діаспори. Очолював Центральне товариство "Просвіта" в Буенос-Айресі.

Також Богдан Качор особливо відзначився на посаді секретаря Союзу українських політичних в'язнів у США та члена Управи Світової ліги українських політичних в'язнів, а від 1998 року – її голови.

Цікаво. Одним із останніх досягнень Ліги є отримання дозволу на відкриття української експозиції у музеї гітлерівського концтабору Аушвіц.

Біографія політичного та культурного діяча

Богдан Качор народився 14 листопада 1924 року в селі Лешнів Бродівського повіту на Львівщині.

Після закінчення народної школи в рідному селі навчався у Бродах, де здобув середню освіту. В роки німецької окупації вчився у Бродівській торговельній школі.

Він належав до юнацької організації українських націоналістів та виконував функції зв'язкового.

та виконував функції зв'язкового. З 1945 року до 1948 року він перебував у Західній Німеччині, де отримав спеціальність інженера-економіста.

1945 року до 1948 року він перебував у Західній Німеччині, де отримав спеціальність інженера-економіста. З 1948 року навчався у Аргентині на економічному факультеті університету в Буенос-Айресі, який закінчив у 1960 році зі званням магістра економіки. В Аргентині активно працював в громадському секторі.

Зверніть увагу! Йому вдалось вижити після 3 концтаборів. Качора заарештували за підпільну націоналістичну діяльність, він сидів у тюрмах України, а згодом був в'язнем німецьких концентраційних таборів Аушвіц, Маутхаузен та Ебензе. На час звільнення з концтабору американською армією він важив 39 кілограмів