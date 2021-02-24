Втрата для України: помер незламний націоналіст Богдан Качор
У США на 97 році життя помер Богдан Качор, голова Світової ліги українських політичних в'язнів. Це трапилось 22 лютого 2021 року.
Джерело:Фейсбук Михайла Романюка
Богдан Качор відомий своєю добродійною та меценатською діяльністю. Він очолював безліч проукраїнських організацій у світі.
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Чим запам'ятався світу Богдан Качор
Він доклався до побудови низки пам'ятників видатним українським діячам. Зокрема, Тарасу Шевченкові в Буенос-Айресі та в Енкарнасіоні, воїнам ОУН-УПА на цвинтарі Святого Духа, Степану Бандері у Тернопільської області та інші. Також Качор допомагав у виданні книжок, зокрема "Концепції Самостійної України" у 2 томах та інших.
Загалом він був учасником багатьох інших проєктів зі збереження національної пам'яті та висвітленні невідомих і заборонених в радянські часи сторінок української історії. У 1975 році, після переїзду у США, включився у громадсько-політичне життя української діаспори. Очолював Центральне товариство "Просвіта" в Буенос-Айресі.
Також Богдан Качор особливо відзначився на посаді секретаря Союзу українських політичних в'язнів у США та члена Управи Світової ліги українських політичних в'язнів, а від 1998 року – її голови.
Біографія політичного та культурного діяча
- Богдан Качор народився 14 листопада 1924 року в селі Лешнів Бродівського повіту на Львівщині.
- Після закінчення народної школи в рідному селі навчався у Бродах, де здобув середню освіту. В роки німецької окупації вчився у Бродівській торговельній школі.
- Він належав до юнацької організації українських націоналістів та виконував функції зв'язкового.
- З 1945 року до 1948 року він перебував у Західній Німеччині, де отримав спеціальність інженера-економіста.
- З 1948 року навчався у Аргентині на економічному факультеті університету в Буенос-Айресі, який закінчив у 1960 році зі званням магістра економіки. В Аргентині активно працював в громадському секторі.
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