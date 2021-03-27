Відомий український мовознавець Іван Ющук помер 27 березня. Йому було 88 років, смерть настала у Києві, де і проживав діяч.

Про смерть повідомив онук мовознавця Михайло Кублій. Він додав, що смерть настала зранку. Важливо Несподівано померла депутатка Львівської міськради Олена Пасевич Прожив 88 років, більшу частину життя присвятив наполегливій боротьбі за українську мову і українську державу. Завжди пам'ятатимемо,

– написав онук. У коментарях до допису користувачі висловлюють щирі співчуття рідним з приводу втрати. Коротка біографія Івана Ющука Джерело: Вікіпедія Ющук є автором 20 новаторських підручників з української мови. Вони призначені для середніх і вищих шкіл.

з української мови. Вони призначені для середніх і вищих шкіл. Мовознавець досліджував Голодомор українців 1932 – 1933 років. Саме у ці роки він народився.

українців 1932 – 1933 років. Саме у ці роки він народився. З 1996 року Іван Ющук був проректором Київського міжнародного університету та викладав там українську мову.

та викладав там українську мову. Також мовознавець був ведучим програми "Як ми говоримо" на радіоканалі "Культура".

на радіоканалі "Культура". Займав активну громадську позицію та критикував політику президента й уряду. Він казав: "Україна ще перебуває в стані колонії".

та критикував політику президента й уряду. Він казав: "Україна ще перебуває в стані колонії". У липні 2011 року Івана Ющука обрали головою Київського міського об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Тараса Шевченка.

Київського міського об'єднання Всеукраїнського товариства У 2014 році став лауреатом Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка.