Помер митрополит ПЦУ Антоній Махота

У Хмельницькому у віці 54 років помер митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота). Не стало владики 23 березня.

Про смерть митрополита повідомив спікер Православної церкви України архієпископ Євстратій (Зоря).

Читайте також В Єгипті помер відомий український волонтер Юрій Юрасюк

Обірвалося життя митрополита Антонія

Сумна звістка прийшла з Хмельницького. На 55-му році життя сьогодні (23 березня – 24 канал) упокоївся митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній (Махота),

– написав Євстратій Зоря.

Наразі невідомо, де та коли відбудеться прощання із митрополитом.

Що відомо про митрополита Антонія (Махоту)